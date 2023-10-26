Инсайдер: «Тор 5» уже в работе — без Тайки Вайтити

Инсайдер Дэниел Рихтман со ссылкой на свои источники рассказал, что в производство запустили пятую часть «Тора» с Крисом Хемсвортом.
Вместе с этим Marvel начала поиски нового постановщика. А значит, Тайка Вайтити не вернется на пост режиссера.
Четвертую часть с подзаголовком «Любовь и гром» критики и зрители приняли прохладно. На сайте Metacritic у фильма 57 из 100 и 4,8 из 10 баллов соответственно.
У «Тора 5» пока нет даты выхода.
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