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    Новости

    Издательство «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации книг российских авторов

    5 февраля 2023
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    05.02.2023
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    1 минута на чтение
    Издательство «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации книг российских авторов

    Книжное издательство «Эксмо-АСТ» начнёт инвестировать в экранизации книг российских писателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента группы Олега Новикова.

    На дебютный проект «Эксмо-АСТ» выделило 200 млн рублей, а в планах издательства — покрывать 25% затрат на кинопроизводство. На финансирование пойдут средства управляющей компании группы. Для издательства это первые инвестиции в съёмки кино.

    Список финансируемых проектов пока не готов. Будущие экранизации будут выбраны путём питчинга, который пройдёт уже в феврале. Оценивать проекты будет жюри, в состав которого вошли представители онлайн-платформ Premier и Kion, и киностудий 1-2-3 Production, Cosmos Studio и других. На питчинг было подано 26 заявок.

    Жюри будет выбирать книги по их популярности, актуальности сюжета и запланированному бюджету. Согласно издательству, сейчас на книжном рынке высокий спрос на семейные истории, а также «Эксмо-АСТ» не против инвестировать в экранизации фэнтези — если киностудии будут согласны на высокобюджетный проект.

    Более того, в издательстве заявили, что готовы брать до 98% историй, поскольку из каждой — за редким исключением — можно сделать кинематографичную:

    Часто бывает так, что какая-либо студия прочитала книгу и пришла к нам с запросом на нее, настолько она кинематографична. Но печатные истории нужно дорабатывать в любом случае, и лучше это делать втроем: мы, студия и автор.

    Заместитель гендиректора платформы Premier Макар Кожухов рассказал РБК, что стриминг готов стать соавтором потенциальных экранизаций. Он отметил, что продажи книг хорошо отражают заинтересованность аудитории, а уже сформированная фанатская база облегчает маркетинговую кампанию. Кроме того, книжные сюжеты зачастую хорошо продуманы, так что видеосервис рассматривает любые жанры.

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