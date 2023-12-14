Изначально Кайло Рен должен был стать антиподом Дарта Вейдера

Адам Драйвер в одном из интервью рассказал, что изначально для Кайло Рена была уготована другая судьба в финале «Звездных войн: Скайуокер. Восхождение».

Как оказалось, Джей Джей Абрамс хотел, чтобы персонаж Драйвер стал своего рода антиподом Дарта Вейдера.

Вейдер сначала уверен в себе и предан темной стороне Силы. А потом, к последнему фильму, он становится более уязвимым и слабым. <Абрамс> хотел пойти от обратного. Сначала <Кайло Рен> растерян и уязвим, а к концу третьего фильма он должен был стать максимально приверженным темной стороне.

Актер отметил, что Райан Джонсон направил первоначальную сюжетную линию Кайло Рена в другом направления, но она по-прежнему соответствовала персонажу.

Однако в последнем фильме все пошло наперекосяк, потому что сюжет менялся прямо во время съемок. Авторы решили показать, как герой превращается в Бена Соло, хотя это никогда не было в планах. К тому же он с самого начала был Беном Соло.

Напомним, в конце девятого эпизода Кайло Рен решает искупить свою вину и вернуться на светлую сторону Силы.