Качайте новую экшен-MMORPG Heroes of the Sword на смартфоны!

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

Esprit Games объявила, что новую экшен-MMORPG с открытым миром и глубоким сюжетом Heroes of the Sword уже можно скачать на Android-смартфоны.

Геймеров ждут множество секретов, битвы с полчищами врагов, гильдейские активности, PvP-баталии и — самое главное — общение с друзьями.

О, а еще разработчики говорят, что с собой в бой можно захватить верного скакуна. Поверьте, он вам еще и жизнь спасет!

Heroes of the Sword можно бесплатно скачать по ссылке.

ООО «ЭСПРИТ ГЕЙМС», ИНН 7702839632