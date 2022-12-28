Качайте новую экшен-MMORPG Heroes of the Sword на смартфоны!

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games
Esprit Games объявила, что новую экшен-MMORPG с открытым миром и глубоким сюжетом Heroes of the Sword уже можно скачать на Android-смартфоны.
Геймеров ждут множество секретов, битвы с полчищами врагов, гильдейские активности, PvP-баталии и — самое главное — общение с друзьями.
О, а еще разработчики говорят, что с собой в бой можно захватить верного скакуна. Поверьте, он вам еще и жизнь спасет!
Heroes of the Sword можно бесплатно скачать по ссылке.
ООО «ЭСПРИТ ГЕЙМС», ИНН 7702839632
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Редактор
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