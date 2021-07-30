Какая неожиданность: Horizon Forbidden West отложили до начала 2022 года

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что PlayStation перенесла выход сиквела Horizon с подзаголовком Forbidden West (на русском — «Запретный Запад») на первый квартал 2022 года.

Изначально релиз был запланирован на конец 2021-го — об этом заявлял глава компании Герман Хульст.

Почему выход игры решили отложить, не уточняется. Скорее всего, это связано с трудностями разработки на фоне пандемии коронавируса и удаленной работы.

Сама Sony пока не подтвердила эту информацию.