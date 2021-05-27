15 минут геймплея Horizon Forbidden West

В 00:00 по МСК стартовала трансляция State of Play, в рамках которой PlayStation поделилась свежими подробностями Horizon Forbidden West и показала 15 минут геймплея.

Увы, Guerrilla Games не назвала даже примерную дату релиза. Не исключено, что игру в итоге перенесут на 2022-й.

В ролике показали подводную локацию, а также сражения с машинами, бронированными людьми и огромным роботом, напоминающим мумака из «Властелина колец».

У Элой появились новые гаджеты — «лазерный» планер, прямо как в Breath of the Wild, крюк-кошка, метательное копье и другие.

Геймплей