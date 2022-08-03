Кажется, новый Доктор Кто будет геем

Нил Патрик Харрис, принявший участие в съемках нового сезона «Доктора Кто», рассказал, что новое воплощением Повелителя времени будет геем.

Напомним, Доктора сыграет Шути Гатва, наиболее известный по сериалу «Половое просвещение» от Netflix.

Мне довелось встретиться и пообщаться с ним. И он великолепен. Он будет первым Доктором-геем. Это будет круто — более сексуальный Доктор.

При этом шоураннер Рассел Т. Дэвис пока не подтверждал эту информацию, но вряд ли актер просто выдумал это.

В 2023 году выйдет спецэпизод к 60-летию «Доктора Кто» с Шути Гатвой.