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    Новости

    Кажется, новый Доктор Кто будет геем

    3 августа 2022
    03.08.2022
    836
    0 минут на чтение
    Кажется, новый Доктор Кто будет геем

    Нил Патрик Харрис, принявший участие в съемках нового сезона «Доктора Кто», рассказал, что новое воплощением Повелителя времени будет геем.

    Напомним, Доктора сыграет Шути Гатва, наиболее известный по сериалу «Половое просвещение» от Netflix.

    Мне довелось встретиться и пообщаться с ним. И он великолепен. Он будет первым Доктором-геем. Это будет круто — более сексуальный Доктор.

    При этом шоураннер Рассел Т. Дэвис пока не подтверждал эту информацию, но вряд ли актер просто выдумал это.

    В 2023 году выйдет спецэпизод к 60-летию «Доктора Кто» с Шути Гатвой.

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