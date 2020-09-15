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    Новости

    Кибер-ниндзя в пути: Ghostrunner выйдет 27 октября

    15 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    15.09.2020
    956
    0 минут на чтение
    Кибер-ниндзя в пу

    Польская студия One More Level объявила, что слэшер в киберпанк-сеттинге Ghostrunner выйдет 27 октября.

    Вместе с этим разработчики показали новый трейлер игры.

    По сюжету большая часть населения Земли вымерла в результате ужасного катаклизма. Остатки человечества обосновались в городе Дхарма, но ресурсы истощаются, а правительство не щадит людей.

    В скором времени можно будет оформить предзаказ Ghostrunner. За это пользователи получат уникальную катану — для каждой платформы своя.

    Игра будет доступна на PS4, Xbox One и ПК.

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    Игра выйдет в 2020 году.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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