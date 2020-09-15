Кибер-ниндзя в пути: Ghostrunner выйдет 27 октября

Польская студия One More Level объявила, что слэшер в киберпанк-сеттинге Ghostrunner выйдет 27 октября.

Вместе с этим разработчики показали новый трейлер игры.

По сюжету большая часть населения Земли вымерла в результате ужасного катаклизма. Остатки человечества обосновались в городе Дхарма, но ресурсы истощаются, а правительство не щадит людей.

В скором времени можно будет оформить предзаказ Ghostrunner. За это пользователи получат уникальную катану — для каждой платформы своя.

Игра будет доступна на PS4, Xbox One и ПК.