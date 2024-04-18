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    Классический битэмап Golden Axe получит мультсериал

    18 апреля 2024
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    18.04.2024
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    0 минут на чтение
    Классический битэмап Golden Axe получит мультсериал

    Канал Comedy Central заказал комедийный анимационный сериал из 10 эпизодов по классическому фэнтезийному битэмапу Golden Axe.

    По сюжету варвар Акс Баттлер, амазонка Тайрис Флэр и гном  Гилиус Тандерхед объединятся, чтобы спасти мир Юрию от злого гиганта. Им в этом поможет новичок Хэмптон Сквиб.

    Главные роли озвучат Лиам Макинтайр, Лиза Гилрой, Мэтью Риз, Дэнни Пуди и другие.

    Проектом занимаются Майк Макмэхан («Звездный путь: Нижние палубы») и Джо Чандлер («Американский папаша»).

    Даты выхода пока нет.

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    Редактор
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