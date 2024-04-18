Классический битэмап Golden Axe получит мультсериал

Канал Comedy Central заказал комедийный анимационный сериал из 10 эпизодов по классическому фэнтезийному битэмапу Golden Axe.

По сюжету варвар Акс Баттлер, амазонка Тайрис Флэр и гном Гилиус Тандерхед объединятся, чтобы спасти мир Юрию от злого гиганта. Им в этом поможет новичок Хэмптон Сквиб.

Главные роли озвучат Лиам Макинтайр, Лиза Гилрой, Мэтью Риз, Дэнни Пуди и другие.

Проектом занимаются Майк Макмэхан («Звездный путь: Нижние палубы») и Джо Чандлер («Американский папаша»).

Даты выхода пока нет.