Классический битэмап Golden Axe получит мультсериал

Канал Comedy Central заказал комедийный анимационный сериал из 10 эпизодов по классическому фэнтезийному битэмапу Golden Axe.
По сюжету варвар Акс Баттлер, амазонка Тайрис Флэр и гном Гилиус Тандерхед объединятся, чтобы спасти мир Юрию от злого гиганта. Им в этом поможет новичок Хэмптон Сквиб.
Главные роли озвучат Лиам Макинтайр, Лиза Гилрой, Мэтью Риз, Дэнни Пуди и другие.
Проектом занимаются Майк Макмэхан («Звездный путь: Нижние палубы») и Джо Чандлер («Американский папаша»).
Даты выхода пока нет.
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