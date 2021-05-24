Конец света и монстры — вышел тизер-трейлер второго сезона «Зла»

Телеканал CBS представил тизер-трейлер второго сезона мистической драмы под лаконичным названием «Зло».
Премьера состоится 20 июня эксклюзивно в стриминговом сервисе Paramount+.
По сюжету скептичная девушка-психолог объединяется со священником-стажером и обычным подрядчиком, чтобы расследовать сверхъестественные явления и тайны церкви.
Главные роли исполнят Катя Херберс («Мир Дикого запада»), Майкл Эмерсон («Остаться в живых») и Майк Колтер («Люк Кейдж»).
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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