    3
    Новости

    Конец света и монстры — вышел тизер-трейлер второго сезона «Зла»

    24 мая 2021
    24.05.2021
    388
    0 минут на чтение
    Конец света и монстры — вышел тизер-трейлер второго сезона «Зла»

    Телеканал CBS представил тизер-трейлер второго сезона мистической драмы под лаконичным названием «Зло».

    Премьера состоится 20 июня эксклюзивно в стриминговом сервисе Paramount+.

    По сюжету скептичная девушка-психолог объединяется со священником-стажером и обычным подрядчиком, чтобы расследовать сверхъестественные явления и тайны церкви.

    Главные роли исполнят Катя Херберс («Мир Дикого запада»), Майкл Эмерсон («Остаться в живых») и Майк Колтер («Люк Кейдж»).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Р. Дж. Баркер «Костяные корабли»: преступники в поисках искупления
    0
    8348
    Р. Дж. Баркер «Костяные корабли»: преступники в поисках искупления

    Морские приключения в экзотическом мире.

    «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд 1
    0
    63762
    «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд

    Почему не слышно восторгов, как от «Рассвета мертвецов» того же Снайдера? Что он хотел снять — авторское кино или аттракцион? И… вам не кажется, что этот фильм был для него способом осмыслить смерть дочери? 

    Джезебел Морган «Жена моего отца»
    0
    166646
    Джезебел Морган «Жена моего отца»

    В ночь Самайна легко перепутать тени своих мёртвых с гостями из-под холмов.

    Роберт Гвискар: великий завоеватель, хитрый лис и почти император 15
    0
    120484
    Роберт Гвискар: великий завоеватель, хитрый лис и почти император

    Он сжёг и разграбил Рим, дважды был отлучён от церкви лично папой и расколол христиан на католиков и православных. Его боялись и уважали императоры Востока и Запада.

    «Пищеблок»: первые впечатления от сериала о вампирах в пионерлагере
    0
    133353
    «Пищеблок»: первые впечатления от сериала о вампирах в пионерлагере

    Что это за «Пищеблок», чем отличается от книги, как сыграли актёры и за дело ли его называют ответом «Очень странным делам».

    Почему «Истребитель демонов» стал самым популярным аниме последних лет и зачем смотреть «Поезд “Бесконечный”» 11
    0
    179373
    Почему «Истребитель демонов» стал самым популярным аниме последних лет и зачем смотреть «Поезд “Бесконечный”»

    Что нужно знать перед просмотром нового фильма.

    10 фильмов в жанре уся. Что посмотреть перед выходом «Шан-Чи и легенда десяти колец» 3
    0
    202417
    10 фильмов в жанре уся. Что посмотреть перед выходом «Шан-Чи и легенды десяти колец»

    Крутые восточные герои в невероятно красивых декорациях элегантно рубят в капусту злодеев.

    Короткометражка: колыбельная дроу в исполнении Бенедикта Камбербетча
    0
    464839
    Короткометражка: колыбельная о Дриззте в исполнении Бенедикта Камбербетча

    История Дриззта До’Урдена для самых маленьких.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить