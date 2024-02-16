Кристофер Нолан хотел бы снять хоррор

Кристофер Нолан в одном из интервью признался, что хотел бы поработать в новом для себя жанре. Например, снять фильм ужасов.

Но чтобы снять хоррор, постановщику нужна выдающаяся идея. А таких «очень и очень мало».

По словам режиссера, в «Оппенгеймере» есть элементы хоррора. Поэтому ему кажется, что этот жанр ему подошел бы.

Также Нолан отметил, что в фильмах ужасов много особенностей, которые в Голливуде стараются не использовать.

Что касается его «Оппенгеймера», то в нем смешаны разные жанры. Так, второй акт — фильм-ограбление, а третий — драма.