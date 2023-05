Критики в восторге от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Это игра года 2023?

11 мая — за день до релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — в сети появились обзоры игры.

На сайте Metacritic у Tears of the Kingdom на момент написания заметки 97 баллов из 100 возможных. Столько же в сервисе OpenCritic, там она вообще заняла первое место в списке самых высоко оцененных игр. Для сравнения, Breath of the Wild (предыдущая часть) находится на третьем месте.

Если кратко, то критики сходятся во мнении, что Tears of the Kingdom во всем превосходит Breath of the Wild. Мир стал больше за счет парящих островов и подземных локаций, про которые Nintendo ранее не рассказывала. Способов взаимодействия с окружениям стало больше. Сюжет оказался более мрачным и взрослым. А прохождение может занять от 60 до 80 часов.

GameSpot — 100/100:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — холст для творчества, книга для написания собственных историй, мир для создания собственных легенд. Игра дает вам ровно столько, сколько вы в нее вложили. Она манит вас парить, копать, решать загадки, искать приключения и исследовать.

TheGamer — 100/100:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — это шедевр, который не только не уступает тому, что было в прошлой игре, но и делает все, что в его силах, чтобы превзойти ее.

IGN — 100/100:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — непостижимое продолжение, расширяющее мир, который и так казался наполненным сверх ожиданий, и поднимающее планку выше облаков.

VGC — 100/100:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom переосмысливает Breath of the Wild в лучшую сторону. Вместо того, чтобы устранять все проблемы игры, она замыкает круг, добавляя основанные на игровом процессе решения раздражающих факторов и побуждая вас дать волю своему воображению.

Eurogamer — 80/100:

Потрясающее продолжение Breath of the Wild с несколькими блестящими новыми системами, невероятным видами и большим количеством локаций типа подземелий, а также немного мертвящим акцентом на сбор ресурсов.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая только на Nintendo Switch.