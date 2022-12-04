Кровь, кишки и школа: первый тизер спин-оффа «Пацанов» про колледж супергероев

Amazon опубликовал первый тизер спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение Ви» (Gen V) про колледж супергероев.

Шоу расскажет об академии для будущих суперов, основанной организацией The Vought. Во вселенной «Пацанов» она пародирует школу для мутантов из «Людей Икс», и вместе со школьными историями нам обещают тон и сатиру оригинального сериала.

Сериал также описывают как «возмутительное шоу с рейтингом R, исследующее жизнь молодых, соперничающих друг с другом супергероев, в которых бурлят гормоны».

«Поколение Ви» выйдет в 2023 году.

Актёрский состав шоу включает Лиззи Бродвей («Новичок»), Джаз Синклер («Леденящие душу приключения Сабрины»), Шейн Пол Макги («Последняя смена»), Эйми Карреро («Молодые и голодные»), Рейна Хардести («Академия Гринхаус») и Мэдди Филлипс («Молодые охотницы за головами»).

Среди шоураннеров — Крэйг Розенберг и Эрик Кринке, авторы самих «Пацанов».