«Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют

После событий второго сезона Пацаны разбрелись кто куда: Хью получил должность в офисе политика, пытающегося легальными способами бороться с «Воут», ММ вернулся к семье, Французик и Кимико хотят всё бросить и отправиться во Францию, а Бутчер принялся работать в одиночку. Но стоит только появиться слухам о советском оружии, победившем в своё время Солдатика — ещё более неприятного предшественника Хоумлендера, как команда вновь собирается, чтобы положить конец заклятому врагу.

The Boys Жанр: антисупергеройский боевик, детектив, чёрная комедия

Шоураннер: Эрик Крипке

В ролях: Карл Урбан, Энтони Старр, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Джейсон Эклз

Премьерный показ: 3 июня — 8 июля 2022 года на Amazon Prime Video

Продолжительность: 6 серий по 60 — 64 минуты

Похоже на: «Хранители», «Отбросы», «Неуязвимый»

Немыслимая популярность супергеройского жанра в кино (хотя уже правильнее сказать — направления) привела к проектам, которые его высмеивают и деконструируют. Но шоураннер Эрик Крипке (создатель первых пяти сезонов «Сверхъестественного») пошёл дальше, и через эту призму поставил диагноз всему американскому обществу и медиаиндустрии. Да, иногда его попытки смахивали на юношеский максимализм (ух, злые корпорации, теряющее все признаки человечности в погоне за сверхприбылями, ох, оболваненная толпа, безвылазно сидящая в телефонах), но в искренности высказывания, где он рисовал мир, окажись тот во власти условной Disney или Warner Bros., сомневаться не приходилось. Здесь вся власть в руках даже не всесильных сверхлюдей, а маркетологов и PR-менеджеров. Любой кризис и неурядицу они способны на раз-два вывернуть себе на пользу, умело манипулируя общественным мнением.

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И если в первом сезоне такой ход можно было проигнорировать, засмотревшись на то, как суперы превращали очередного бедолагу в мясной фарш, то уже во втором Крипке воспользовался карт-бланшем от Amazon после небывалого успеха сериала. Шоураннер погрузился как во внутренний мир персонажей, так и в актуальные социальные вопросы. Другое дело, что это не всегда благоприятно сказывалось на темпе и градусе безумия — сезон часто буксовал. Хотя авторы всё же не забывали вознаграждать зрителей великими сценами вроде некоторых появлений супергероини-нацистки Штормфронт или эпизода с гигантским пенисом.

Кстати, об этом. Уже с одной из открывающих сцен третьего сезона (пересказывать то, что там происходит, видится плохим тоном — ЭТО надо видеть) становится понятно, что в продолжении создатели однозначно повысили планку стёба.

В повышении градуса стёба должен был сильно помочь и новый харизматичный супер Солдатик в исполнении Джейсона Эклза, у которого прибавилось свободного времени после завершения «Сверхъестественного». Но авторы решают сделать из него чуть более глубокую и трагическую фигуру, нежели просто злую версию Капитана Америки (здесь персонаж тоже оказывается в новом для себя мире после продолжительного пребывания в криосне). Солдатик страдает от ПТСР и пытается примириться с тем, как сильно изменился мир, за который он в своё время кое-как, но всё-таки боролся.

Подобные трансформации видны и в линиях других персонажей. Даже откровенных комик-релифов вроде Подводного авторы изображают неоднозначными (хотя это и не отменяет того, что его арка начинает казаться лишней). И это не говоря про основных героев, с которыми создатели позволяют себе откровенное хулиганство (особенно это касается Кимико с Французиком и Чёрного Нуара). Настоящей звездой, разумеется, остаётся Хоумлендер. Глава «Семёрки» продолжает уверенно съезжать с катушек, подминая под себя власть в корпорации с помощью силы и страха. И от этого зрелища очень трудно оторваться. Настолько хороши и образ озлобленного и социально неадаптированного психопата, и актёрская игра Энтони Старра, который крадёт каждую сцену со своим участием. Никогда не знаешь, чего ждать от персонажа.

Пожалуй, единственное, за что хочется пожурить третий сезон, — это финал, который возвращает статус-кво и расставляет фигуры в положение, в котором они находились в начале сезона. От чего возникает справедливое чувство, будто время было потрачено зря. Но даже спорные финальные минуты вполне способны вызвать восхищение! Например, «выстреливает» небольшая сквозная линия с приёмным отцом дочери Марвина. Это не просто очередной пинок Трампа и его сторонников, а наглядная иллюстрация того, как общество в мгновение ока способно прогнуться под тиранов и маньяков, если в их руках оказывается сила — несмотря на любые зверства власть имущих. Финальные кадры, холодок, который идёт по коже, пока с экрана нервно играет скрипка, и накатывающий ужас лишний раз доказывают, что по-настоящему выдающиеся произведения не подстраиваются под текущие события, а способны их предчувствовать.

Раньше «Пацанов» можно было критиковать за простоту. Мол, да, это взрослый сериал, но всё же в детском представлении: все эти кровь, кишки и шутки ниже пояса соседствуют с наивной моралью про злые корпорации. Но в третьем сезоне шоу значительно взрослеет. Даже такие сцены, как посещение персонажами «Герогазма» (эпизод про ежегодную супергеройскую оргию стал самым высокооценённым на IMDb среди всех эпизодов «Пацанов») не выпячивают все, кхм, достоинства, которые ожидаешь от серии с подобным названием. Наоборот, всё выпирающее остаётся на фоне, а вместо этого авторы предельно концентрируются на героях, не упуская возможности, скажем, развить линию, тянущуюся ещё с первого сезона.