Кровавая бойня и зомби в тизере сериала Resident Evil от Netflix

Netflix опубликовал сразу два тизер-трейлера оригинального лайв-экшен сериала во вселенной Resident Evil.
Его сюжет развернется в двух временных периодах: в 2022 и 2036 году. А в центре сюжета будет дочь Альберта Вескера — Джейд, которая пытается выжить в мире, наводненном кровожадными зомби и другими существами, а также выяснить, что случилось с ее сестрой Билли.
Шоураннер сериала Эндрю Дабб («Сверхъестественное») обещает, что фанатов ждет «все самое лучше из ДНК вселенной Resident Evil». То есть, крутые персонажи, различные твари (как уже знакомые, так и новые), борьба за выживание и тайны.
Премьера состоится 14 июля.
Первый тизер
Второй тизер
Читайте также
Будущий сериал «Обитель зла» от Netflix: сценарий пилота
Кирилл Размыслович | 02.04.2020
Чего ожидать от ещё не снятого сериала (спойлер: ничего хорошего!).
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Долой буржуев!О роли фантастики в одной социалистической революции.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.