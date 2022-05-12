Кровавая бойня и зомби в тизере сериала Resident Evil от Netflix

Netflix опубликовал сразу два тизер-трейлера оригинального лайв-экшен сериала во вселенной Resident Evil.

Его сюжет развернется в двух временных периодах: в 2022 и 2036 году. А в центре сюжета будет дочь Альберта Вескера — Джейд, которая пытается выжить в мире, наводненном кровожадными зомби и другими существами, а также выяснить, что случилось с ее сестрой Билли.

Шоураннер сериала Эндрю Дабб («Сверхъестественное») обещает, что фанатов ждет «все самое лучше из ДНК вселенной Resident Evil». То есть, крутые персонажи, различные твари (как уже знакомые, так и новые), борьба за выживание и тайны.

Премьера состоится 14 июля.

Первый тизер

Второй тизер