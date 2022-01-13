Кровавый трейлер The Legend of Vox Machina — фэнтезийного мультсериала от Critical Role

Amazon представил новый «красный» трейлер фэнтезийного мультсериала The Legend of Vox Machina, основанного на D&D-стримах Critical Role. Похабные жесты, кровища и шутки ниже пояса — всё, как мы любим.
Мультсериал рассказывает о приключениях команды авантюристов и наёмников Vox Machina, которые путешествуют по континенту Тал’Дорей во вселенной Эксандрия. Ещё до начала событий герои спасли семью Тал’Дорея III, правителя континента. В награду он даровал искателям приключений места в городском совете и Крепость Серого Черепа, которая стала для команды штаб-квартирой. Герои встречают великанов-нежить и зловещего некроманта, а ещё им предстоит столкнуться с могущественным проклятием.
В основу The Legend of Vox Machina легла арка Briarwood (выпуски с 24 по 38 в первом сезоне), а первые две серии покажут каноничные события до основного сюжета.
Озвучивать персонажей мультсериала будут те же актёры, что участвовали и в Critical Role — вроде Лиама О’Брайена (Star Wars Rebels, Иллидан из World of Warcraft), Лоры Бэйли (Spider-Man, Джайна из World of Warcraft), Эшли Джонсон (Teen Titans, Элли из The Last of Us), Трэвиса Уиллингема (Fullmetal Alchemist, Кингпин из игры Spider-Man). Игру вёл Мэттью Мерсер (Voltron: Legendary Defender).
Анимацией занималась студия Titmouse (The Midnight Gospel, Star Trek: Lower Decks, Metalocalypse, The Venture Bros).
Первые серии стартуют 28 января.
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