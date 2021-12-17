Новые мультсериалы: что смотреть в 2022?

Если будущее полнометражной анимации вызывает опасения, то за сериалы можно не беспокоиться. За 2021 год вышло множество хороших мультсериалов — и столько же нас ждёт в 2022-м. Часть проектов перенесли с 2021 года, но ожидания от них не снизились, а новые дополнения к франшизам и оригинальные идеи выглядят интригующе. Из гигантского списка новых франшиз мы составили подборку наиболее многообещающих. Поехали!

Бэймакс!

Baymax!

Когда и где? В 2022-м на Disney+. Дата премьеры в России неизвестна.

О чём? О Бэймаксе, самом узнаваемом персонаже диснеевского мультфильма «Город героев». И, вероятно, о подростках из той же команды, но кому какое до них дело?

Чего ждём? Милый вертикальный сериал про жизнь города будущего, в котором научились изобретать пухлых роботов для эмоциональной поддержки, но не побороли ни личностных, ни социальных проблем. В трейлере значительное место отведено взрослым персонажам, в том числе тёте главного героя. Конечно, вряд ли Disney будет рассказывать в мультсериале про уютного робота о проблемах людей среднего и пенсионного возраста… но трейлер в самом деле возбуждает интерес к проекту. Ну и одновременно с тем смешит действительно удачными шутками и пугает грядущим валом игрушечных Бэймаксов.

Крапополис

Krapopolis

Когда и где? В 2022-м на Fox.

О чём? Сериал Дэна Хармона, пародирующий семейные ситкомы — но теперь с богами, полубогами, мифическими существами, монстрами и прочими тварями с явными отсылками к греческой мифологии. Ещё это первый мультсериал, полностью основанный на блокчейне. Суперфанаты получат ранний доступ и право владения сериалом. Затея амбициозная, и не вполне понятно, как именно она будет реализована, но потенциально это может стать прорывом в индустрии развлечений.

Чего ждём? Хорошую острую пародию, в которой божественные силы персонажей одновременно источник шуток и метафора семейных отношений — но не как в «Энканто», а жёстко и дерзко. Рассчитываем на действительно смешные комментарии о нездоровых отношениях в любой мифологии, а особенно в древнегреческой — с постоянными адюльтерами, инцестами, совращениями, фетишизмом и прочими радостями Олимпа.

Зверополис+

Zootopia+

Когда и где? В 2022-м на Disney+.

О чём? О жителях Зверополиса. Мы бы рады дать конкретную информацию, но её просто не существует в природе. По-видимому, главными героями не будут Джуди Хоппс и Ник Уайлд (вроде как) — вселенную «Зверополиса» покажут глубже через новых персонажей.

Чего ждём? Тут на самом деле множество вариантов. Это может быть более детский вертикальный сериал, построенный на гэгах и несложных сюжетах на одну серию, может быть история со сквозным сюжетом, формально сохраняющая вертикальную структуру, как «Монстры на работе». Disney часто экспериментирует с форматами, но не с сериальными продолжениями уже устоявшихся франшиз — они, как правило, выходят традиционными. Но расширение интересной вселенной — почему бы и нет? В «Зверополисе» есть на что посмотреть и без Джуди и Ника.

Magic: The Gathering

Когда и где? В 2022-м на Netflix.

О чём? О Стражах из одноимённой настольной игры. Изначальные шоураннеры проекта братья Руссо обещали историю оригинальных персонажей, но с включением в неё знаковых героев игры. Одним из протагонистов станет Гидеон Джура, мироходец и один из основателей Дозора.

Чего ждём? Проект, которого ждали, кажется, все — ещё до бума на экранизации игровых вселенных. Сложно сказать, в каком ключе будет выдержан сериал: нынешний автор проекта Джефф Клайн работал над очень разными франшизами. И это мы не знаем, каков был вклад братьев Руссо, покинувших экранизацию летом. Однако доступные концепт-арты создают цельную и даже симпатичную картину. А ещё известно, что Джуру озвучит Брендон Рут («Возвращение Супермена» и «Легенды завтрашнего дня»). На Magic: The Gathering возложены высокие ожидания: а вдруг выйдет ещё один «Аркейн»?

Шоу Капхэда!

The Cuphead Show!

Когда и где? В 2022 году на Netflix.

О чём? О братьях Капхэде и Магмэне с чашками вместо голов. Герои заключили сделку с дьяволом, а теперь пытаются её разорвать. И всё это с мультяшным насилием и весёлой анимацией в духе братьев Флейшер.

Чего ждать? Раскрепощённую чёрную комедию с рисованной анимацией, горой циничного и непредсказуемого юмора — ну и, конечно, колоритнейшими персонажами с сумасшедшими дизайнами в духе анимации 1930-х! Правда, сериал не будет пересказывать событий первоисточника, но отсылок к игре ожидать всё же стоит. Хотя анимация не настолько же хороша, как в игре, она всё ещё стоит на намного более высоком уровне, чем анимационная продукция в среднем. Здорово же!

Ковчег

ARK: The Animated Series

Когда и где? В 2022 году, пёс его знает где: даже сами создатели пока не в курсе.

О чём? О женщине-археологе XXI века, которая оказывается на неизведанной земле, ездит на динозаврах и пытается понять, что происходит, где она находится и почему каждое столкновение с людьми в этом месте влечёт за собой конфликты.

Чего ждать? Симпатичного америме, экранизации одноимённой игры. Хотя анимация в отдельных фрагментах не впечатляет, трейлер удачно задаёт атмосферу диковатого фэнтези с оттенком постапокалипсиса, доспехами и динозаврами — старомодными, кожаными (а не пернатыми!), опасными. Список актёров озвучки пестрит звёздными именами, в том числе и тех актёров, которые озвучивали персонажей в игре.

Vox Machina. Легенда

Legend of Vox Machina

Когда и где? 4 февраля 2022 года на Amazon Prime.

О чём? Опять экранизация игры! Но в этот раз за основу взяли сюжет одноимённой кампании из D&D, проведённой шоураннером проекта Мэттью Мерсером и послужившей основой популярного подкаста Critical Role. Основываясь на этом модуле, он написал историю про команду искателей приключений, которые с переменным успехом путешествуют по выдуманной сценаристом стране. И пытаются её спасти, конечно.

Чего ждём? Юмористического фэнтези с оттенком героизма. Vox Machina выглядит приятным и немного старомодным проектом, который ставит весёлые приключения выше пафосного геройства. И сейчас, во времена, когда выходит в основном высокое фэнтези и мрачные переосмысления в духе фэнтези тёмного, действительно возникает тоска по лёгким незамутнённым приключениям с простыми целями и забавным взаимодействием героев. Пугает мысль, что личности персонажей останутся на уровне опенинга и не будут должным образом раскрыты. С другой стороны, архетипическая простота партии игроков может быть как раз достоинством проекта.

Гиганты-братья-роботы

Super Giant Robot Brothers

Когда и где? В 2022 году на Netflix.

О чём? О супергигантах-роботах-братьях. Два меха-робота, которые считают себя братьями, бьют инопланетных агрессоров в щи, спасают планету от катастроф, шутят и опрокидывают жанр.

Чего ждём? Обаятельной детской комедии, которую намного лучше выкупаешь, становясь взрослым. Судя по всему, это не та штука, для которой нужны глубокие познания о жанре меха, но, зная Виктора Мальдонадо и Альфредо Торреса, можно ожидать действительно смешные отсылки. Это опять история про взросление двух шебутных мальчишек, но тот факт, что они роботы и, возможно, метелят кайдзю (ну или хотя бы просто инопланетян), делает концепцию завлекательной. Ну и, честно говоря, сам проект звучит довольно круто: супергиганты-роботы-братья! Не «Подростки-черепашки-ниндзя» или «Радужно-бабочко-единорожная кошка», но тоже хорошо.

Гремлины: Тайны могвая

Gremlins: Secrets of the Mogwai

Когда и где? 9 декабря 2022 года на HBO Max.

О чём? ГРЕМЛИНЫ! Гремлины-гремлины-гремлины-гремлины! Ах да, ещё какой-то десятилетний ребёнок будет странствовать с Гизмо по Китаю и встречать китайских же фольклорных чудищ. Ну и армия злых гремлинов на подходе.

Чего ждём? ГРЕМЛИНОВ! А если серьёзно, погружение в китайский фольклор — прекрасная тема, то хорошее, что может подарить ориентированность рынка на китайскую аудиторию (не стриминговых потоковых сервисов, правда, но — почему нет?). Увы, проект, судя по всему, не будет кукольным — во всяком случае, этого не было заявлено. Жаль, потому что очарование гремлинов во многом было следствием прекрасной работы кукольных аниматоров, но, с другой стороны, глядя на то, как кукольные проекты Netflix проваливаются раз за разом… эх. В любом случае сериал будет прекрасным подарком фанатам, которые ждут его ещё с 2021 года.

Лунная девочка и Динодьявол

Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur

Когда и где? Летом 2022 года на Disney Channel. Когда в России — неизвестно.

О чём? О симпатичных малоизвестных марвеловских героях — гениальной Лунной девочке и о её… э-э-э, друге? В общем, ей приходится таскаться с гигантским красным динозавром. Но из них получается вполне неплохая команда!

Чего ждём? Оригинальный комикс был озорным, задорным, местами грустным, но не настолько, чтобы впасть в занудство и позабыть о том первозданном веселье, которое дарят комиксы. Милая героиня очаровывает, а динозавр что угодно сделает круче. Поскольку этот сериал выходит на эфирном телевидении, а не на стриминге, можно, во-первых, предположить, что он будет гораздо более традиционным, чем шоу на Disney+, а во-вторых, что самое важное, его быстрее импортируют в Россию. Было бы здорово.

Другие интересные сериалы года:

Batwheels — шоу про команду супергероев!.. Машин-супергероев. Во главе с Бэтмобилем. Видимо, в DC считают, что смотреть на приключения суперпитомцев и машин-супергероев — примерно то же самое, что на приключения самих супергероев.

Iwájú — диснеевский сериал, основанный на комиксе про сверхтехнологическую Африку будущего. Нет, это не Ваканда и вообще не Marvel.

The Boys: Diabolical — анимационный спин-офф «Пацанов» с почти полным составом актёров из оригинала на озвучке. Пока неизвестно, чему конкретно будет посвящён сериал.

Daniel Spellbound — городское фэнтези с завораживающе красивыми концепт-артами про сокровенную, спрятанную от всего мира магию и про парня, пытающегося её сохранить.

The House — Netflix выпускает кукольный мультсериал? Немедленно надо брать!

Dead End: Paranormal Park — ещё одна премьера, перенесённая с прошлого года. Сериал про сотрудников парка развлечений… наполненного привидениями, где вот-вот откроются ворота в Ад. Почти как Zombillenium, только не он.

Mama K’s Team 4 — команда супергероинь из Замбии! Пока больше подробностей нет, но африканская супергероика, написанная жителями той страны, откуда родом главные героини, не может не интриговать.

Unicorn: Warriors Eternal — проект Геннадия Тартаковского про подростков, скрывающих в себе силу единорогов, которые пытаются спасти мир от тьмы и вернуть себе воспоминания.