«Кто испортил вечеринку?» — вышел новый трейлер сиквела «Достать Ножи»

Netflix опубликовал полноценный трейлер сиквела «Достать ножи» с подзаголовком «Стеклянная луковица» (или Glass Onion в оригинале).

По сюжету миллиардер Майлз Брон приглашает друзей отдохнуть на своем частном острове в Греции. А когда один из них оказывается мертвым, за дело берется частный детектив Бенуа Бланк.

Режиссером вновь выступает Райан Джонсон, главные роли исполняют Дэниел Крэйг, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста, Джессика Хэнвик, Кейт Хадсон и другие актеры.

Премьера состоится 23 декабря 2022 года.