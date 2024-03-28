Кто прошел в финал фантастической литературной премии «Новые горизонты»

Организаторы фантастической литературной премии «Новые горизонты» обнародовали список финалистов одиннадцатого сезона.

Выше всего жюри оценило вот эти книги:

Иван Белов — «Заступа»

Глория МУ — «Игра в Джарт»

Иван Прохоров — «Метро» (электронная публикация),

Уна Харт — «Хозяйка Шварцвальда»

Владимир Чернявский — «Телефонист» (номинирован как электронная публикация).

Также «Новые горизонты» вместе с книжным сервисом LiveLib провели голосование, чтобы определить лучшее фантастическое произведение для международной номинации.

В финал вышли:

Селеста Инг — «Пропавшие наши сердца» (перевод с английского Марины Извековой);

Ребекка Куанг — «Вавилон, или Необходимость насилия: сокрытая история революции оксфордских переводчиков» (перевод с английского Наталии Рокачевской);

Дэвид Митчелл — «Утопия-авеню» (перевод с английского Александры Питчер).

Победители премии назовут в рамках пресс-конференции, которая пройдет 2 апреля в 16:00.