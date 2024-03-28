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    Кто прошел в финал фантастической литературной премии «Новые горизонты»

    28 марта 2024
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    28.03.2024
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    Организаторы фантастической литературной премии «Новые горизонты» обнародовали список финалистов одиннадцатого сезона.

    Выше всего жюри оценило вот эти книги:

    • Иван Белов — «Заступа»
    • Глория МУ — «Игра в Джарт»
    • Иван Прохоров — «Метро» (электронная публикация),
    • Уна Харт — «Хозяйка Шварцвальда»
    • Владимир Чернявский — «Телефонист» (номинирован как электронная публикация).

    Также «Новые горизонты» вместе с книжным сервисом LiveLib провели голосование, чтобы определить лучшее фантастическое произведение для международной номинации.

    В финал вышли:

    • Селеста Инг — «Пропавшие наши сердца» (перевод с английского Марины Извековой);
    • Ребекка Куанг — «Вавилон, или Необходимость насилия: сокрытая история революции оксфордских переводчиков» (перевод с английского Наталии Рокачевской);
    • Дэвид Митчелл — «Утопия-авеню» (перевод с английского Александры Питчер).

    Победители премии назовут в рамках пресс-конференции, которая пройдет 2 апреля в 16:00.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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