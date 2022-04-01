Lionsgate пока не будет выпускать свои фильмы в России

Директор по кинопрокату «Централ Партнершип» Павел Верещагин сообщил, что кинокомпания Lionsgate временно отказалась от выпуска своих фильмов на территории России.

Напомним, у «Централ Партнершип» эксклюзивный контракт с голливудской студией.

Lionsgate в первую очередь известна по таким франшизам, как «Джон Уик» и «Голодные игры». Среди ближайших премьер была «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем в главной роли.

Когда кинокомпания вернется, не уточняется. Никаких деталей о принятом решении тоже нет.