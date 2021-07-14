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    Новости

    «Мандалорец» и «Корона» лидируют по количеству номинаций на «Эмми»

    14 июля 2021
    14.07.2021
    548
    0 минут на чтение
    «Мандалорец» и «Корона» лидируют по количеству номинаций на «Эмми»

    13 июля организаторы «Эмми» огласили список номинантов на телевизионную премию. Ее лидерами оказались «Мандалорец» и «Корона». Также отличились «ВандаВижн» и «Рассказ служанки».

    Среди платформ основная борьба развернулась между Netflix и HBO — с 130 и 129 позициями на премии. У Disney +, в свою очередь, заметно меньше номинаций — 71.

    Церемония награждения пройдет 19 сентября. Основные номинации выглядят так:

    Лучший драматический сериал

    • «Пацаны»;
    • «Бриджертоны»;
    • «Корона»;
    • «Рассказ служанки»;
    • «Страна Лавкрафта»;
    • «Мандалорец»;
    • «Поза»;
    • «Это мы».

    Лучший актер в драматическом сериале

    • Стерлинг Браун («Это мы»);
    • Джонатан Мэджорс («Страна Лавкрафта»);
    • Джош О’Коннор («Корона»);
    • Реге Пейдж («Бриджертоны»);
    • Билли Портер («Поза»);
    • Мэттью Риз («Перри Мейсон»).

    Лучшая актриса в драматическом сериале

    • Узо Адуба («Пациенты»);
    • Оливия Колман («Корона»);
    • Эмма Корин («Корона»);
    • Элизабет Мосс («Рассказ служанки»);
    • Эмджей Родригес («Поза»);
    • Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»).

    Лучший комедийный сериал

    • «Черноватый»;
    • «Кобра Кай»;
    • «Эмили в Париже»;
    • «Хитрости»;
    • «Бортпроводница»;
    • «Метод Комински»;
    • «4лен»;
    • «Тед Лассо».

    Лучший актер в комедийном сериале

    • Энтони Андерсон («Черноватый»)4
    • Майкл Дуглас («Метод Комински»);
    • Уильям Мэйси («Бесстыжие»);
    • Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
    • Кенан Томпсон («Кенан»).

    Лучшая актриса в комедийном сериале

    • Эйди Брайант («Выскочка»);
    • Кейли Куоко («Бортпроводница»);
    • Эллисон Дженни («Мама»);
    • Трэйси Эллис Росс («Черноватый»);
    • Джин Смарт («Хитрости»).

    Лучший мини-сериал

    • «Я могу уничтожить тебя»;
    • «Мейр из Исттауна»;
    • «Ход королевы»;
    • «Подземная железная дорога»;
    • «ВандаВижн».

    Лучший актер в мини-сериале

    • Пол Беттани («ВандаВижен»);
    • Хью Грант («Отыграть назад»);
    • Юэн Макгрегор («Халстон»);
    • Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»);
    • Лесли Одом («Гамильтон») .

    Лучшая актриса в мини-сериале

    • Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»);
    • Синтия Эриво («Гений: Афина»);
    • Элизабет Олсен («ВандаВижен»);
    • Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»);
    • Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»).
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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