«Мандалорец» и «Корона» лидируют по количеству номинаций на «Эмми»

13 июля организаторы «Эмми» огласили список номинантов на телевизионную премию. Ее лидерами оказались «Мандалорец» и «Корона». Также отличились «ВандаВижн» и «Рассказ служанки».
Среди платформ основная борьба развернулась между Netflix и HBO — с 130 и 129 позициями на премии. У Disney +, в свою очередь, заметно меньше номинаций — 71.
Церемония награждения пройдет 19 сентября. Основные номинации выглядят так:
Лучший драматический сериал
- «Пацаны»;
- «Бриджертоны»;
- «Корона»;
- «Рассказ служанки»;
- «Страна Лавкрафта»;
- «Мандалорец»;
- «Поза»;
- «Это мы».
Лучший актер в драматическом сериале
- Стерлинг Браун («Это мы»);
- Джонатан Мэджорс («Страна Лавкрафта»);
- Джош О’Коннор («Корона»);
- Реге Пейдж («Бриджертоны»);
- Билли Портер («Поза»);
- Мэттью Риз («Перри Мейсон»).
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Адуба («Пациенты»);
- Оливия Колман («Корона»);
- Эмма Корин («Корона»);
- Элизабет Мосс («Рассказ служанки»);
- Эмджей Родригес («Поза»);
- Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»).
Лучший комедийный сериал
- «Черноватый»;
- «Кобра Кай»;
- «Эмили в Париже»;
- «Хитрости»;
- «Бортпроводница»;
- «Метод Комински»;
- «4лен»;
- «Тед Лассо».
Лучший актер в комедийном сериале
- Энтони Андерсон («Черноватый»)4
- Майкл Дуглас («Метод Комински»);
- Уильям Мэйси («Бесстыжие»);
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
- Кенан Томпсон («Кенан»).
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Эйди Брайант («Выскочка»);
- Кейли Куоко («Бортпроводница»);
- Эллисон Дженни («Мама»);
- Трэйси Эллис Росс («Черноватый»);
- Джин Смарт («Хитрости»).
Лучший мини-сериал
- «Я могу уничтожить тебя»;
- «Мейр из Исттауна»;
- «Ход королевы»;
- «Подземная железная дорога»;
- «ВандаВижн».
Лучший актер в мини-сериале
- Пол Беттани («ВандаВижен»);
- Хью Грант («Отыграть назад»);
- Юэн Макгрегор («Халстон»);
- Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»);
- Лесли Одом («Гамильтон») .
Лучшая актриса в мини-сериале
- Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»);
- Синтия Эриво («Гений: Афина»);
- Элизабет Олсен («ВандаВижен»);
- Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»);
- Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»).
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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