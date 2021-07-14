«Мандалорец» и «Корона» лидируют по количеству номинаций на «Эмми»

13 июля организаторы «Эмми» огласили список номинантов на телевизионную премию. Ее лидерами оказались «Мандалорец» и «Корона». Также отличились «ВандаВижн» и «Рассказ служанки».

Среди платформ основная борьба развернулась между Netflix и HBO — с 130 и 129 позициями на премии. У Disney +, в свою очередь, заметно меньше номинаций — 71.

Церемония награждения пройдет 19 сентября. Основные номинации выглядят так:

Лучший драматический сериал

«Пацаны»;

«Бриджертоны»;

«Корона»;

«Рассказ служанки»;

«Страна Лавкрафта»;

«Мандалорец»;

«Поза»;

«Это мы».

Лучший актер в драматическом сериале

Стерлинг Браун («Это мы»);

Джонатан Мэджорс («Страна Лавкрафта»);

Джош О’Коннор («Корона»);

Реге Пейдж («Бриджертоны»);

Билли Портер («Поза»);

Мэттью Риз («Перри Мейсон»).

Лучшая актриса в драматическом сериале

Узо Адуба («Пациенты»);

Оливия Колман («Корона»);

Эмма Корин («Корона»);

Элизабет Мосс («Рассказ служанки»);

Эмджей Родригес («Поза»);

Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»).

Лучший комедийный сериал

«Черноватый»;

«Кобра Кай»;

«Эмили в Париже»;

«Хитрости»;

«Бортпроводница»;

«Метод Комински»;

«4лен»;

«Тед Лассо».

Лучший актер в комедийном сериале

Энтони Андерсон («Черноватый»)4

Майкл Дуглас («Метод Комински»);

Уильям Мэйси («Бесстыжие»);

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);

Кенан Томпсон («Кенан»).

Лучшая актриса в комедийном сериале

Эйди Брайант («Выскочка»);

Кейли Куоко («Бортпроводница»);

Эллисон Дженни («Мама»);

Трэйси Эллис Росс («Черноватый»);

Джин Смарт («Хитрости»).

Лучший мини-сериал

«Я могу уничтожить тебя»;

«Мейр из Исттауна»;

«Ход королевы»;

«Подземная железная дорога»;

«ВандаВижн».

Лучший актер в мини-сериале

Пол Беттани («ВандаВижен»);

Хью Грант («Отыграть назад»);

Юэн Макгрегор («Халстон»);

Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»);

Лесли Одом («Гамильтон») .

Лучшая актриса в мини-сериале