Max занял первое место в топе стримингов по частоте отмены сериалов

Журналисты Variety составили топ онлайн-кинотеатров по частоте отмены сериалов с начала 2020-го по 8 августа 2023 года.
На первом месте неожиданно оказался Max с 26,9%. Следом за ним идет Disney+ (21,1%), а замыкает тройку лидеров Paramount+ (16,9%). При этом Netflix, который в последнее время ассоциируется с закрытием своих проектов, занимается лишь пятое место.
• Max — 26,9%;
• Disney+ — 21,1%;
• Paramount+ — 16,9%;
• Hulu — 15,2%;
• Netflix — 10,2%;
• Peacock — 10%;
• Prime Video — 9%;
• Apple TV+ — 4,9%.
В этот период стриминговые сервисы закрыли 221 проект (чаще всего после первых сезонов). Для сравнения, на обычном ТВ в тот же промежуток времени отменили 193 сериала.
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Редактор
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