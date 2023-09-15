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    Max занял первое место в топе стримингов по частоте отмены сериалов

    15 сентября 2023
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    15.09.2023
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    Max занял первое место в топе стримингов по частоте отмены сериалов

    Журналисты Variety составили топ онлайн-кинотеатров по частоте отмены сериалов с начала 2020-го по 8 августа 2023 года.

    На первом месте неожиданно оказался Max с 26,9%. Следом за ним идет Disney+ (21,1%), а замыкает тройку лидеров Paramount+ (16,9%). При этом Netflix, который в последнее время ассоциируется с закрытием своих проектов, занимается лишь пятое место.

    • Max — 26,9%;
    • Disney+ — 21,1%;
    • Paramount+ — 16,9%;
    • Hulu — 15,2%;
    • Netflix — 10,2%;
    • Peacock — 10%;
    • Prime Video — 9%;
    • Apple TV+ — 4,9%.

    В этот период стриминговые сервисы закрыли 221 проект (чаще всего после первых сезонов). Для сравнения, на обычном ТВ в тот же промежуток времени отменили 193 сериала.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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