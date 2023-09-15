Max занял первое место в топе стримингов по частоте отмены сериалов

Журналисты Variety составили топ онлайн-кинотеатров по частоте отмены сериалов с начала 2020-го по 8 августа 2023 года.

На первом месте неожиданно оказался Max с 26,9%. Следом за ним идет Disney+ (21,1%), а замыкает тройку лидеров Paramount+ (16,9%). При этом Netflix, который в последнее время ассоциируется с закрытием своих проектов, занимается лишь пятое место.

• Max — 26,9%;

• Disney+ — 21,1%;

• Paramount+ — 16,9%;

• Hulu — 15,2%;

• Netflix — 10,2%;

• Peacock — 10%;

• Prime Video — 9%;

• Apple TV+ — 4,9%.

В этот период стриминговые сервисы закрыли 221 проект (чаще всего после первых сезонов). Для сравнения, на обычном ТВ в тот же промежуток времени отменили 193 сериала.