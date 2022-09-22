«Мое возвращение неизбежно» — новый тизер четвертого сезона «Принца-дракона»

Netflix опубликовал новый тизер-трейлер четвертого сезона анимационного сериала «Принц-дракон».

Он ознаменовывает новую сюжетную арку Mystery of Aaravos, очевидно посвященную загадочному эльфу-колдуну. А его сюжет развернется через два года после событий третьего сезона.

Премьера состоится в ноябре этого года — точной даты пока нет.