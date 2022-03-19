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    Новости

    «Мосфильм» предложил снова показать в кинотеатрах «Вия», «Сталкера» и не только

    19 марта 2022
    19.03.2022
    315
    0 минут на чтение
    «Мосфильм» снова покажет в кинотеатрах «Вия», «Сталкера» и не только

    На фоне отсутствия крупных голливудских премьер «Мосфильм» собирается предоставить помощь российским кинотеатрам. Студия объявила о том, что подготовила к повторному кинопрокату фильмы разных лет выпуска, среди которых «Вий», «Солярис», «Сталкер», «Иваново детство» и другие.

    Список состоит из 12 фильмов, прошедших цифровую реставрацию:

    • «Илья Муромец» (1956);
    • «Иваново детство» (1962);
    • «Андрей Рублев» (1966);
    • «Вий» (1967);
    • «Солярис» (1972);
    • «Зеркало» (1974);
    • «Сталкер» (1979);
    • «Мы из джаза» (1983);
    • «Самая обаятельная и привлекательная» (1985);
    • «Курьер» (1986);
    • «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987);
    • «Белый Тигр» (2012).

    «Мосфильм» планирует пополнить список с учётом пожеланий зрителей. Тем не менее специалисты предполагают, что повторный релиз российских лент мало поможет спасти отрасль от сильнейшего кризиса. Напомним, что прокат своих фильмов в России приостановили Walt Disney Company, Warner Bros., Sony Pictures, Universal, Paramount. После этого в Минкультуры заявили, что рассматриваются новые возможности для релиза российских фильмов.

    Ранее свои фильмы предложили также киностудии «Наше кино» и «Ракета Релизинг».

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