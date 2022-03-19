«Мосфильм» предложил снова показать в кинотеатрах «Вия», «Сталкера» и не только

На фоне отсутствия крупных голливудских премьер «Мосфильм» собирается предоставить помощь российским кинотеатрам. Студия объявила о том, что подготовила к повторному кинопрокату фильмы разных лет выпуска, среди которых «Вий», «Солярис», «Сталкер», «Иваново детство» и другие.
Список состоит из 12 фильмов, прошедших цифровую реставрацию:
- «Илья Муромец» (1956);
- «Иваново детство» (1962);
- «Андрей Рублев» (1966);
- «Вий» (1967);
- «Солярис» (1972);
- «Зеркало» (1974);
- «Сталкер» (1979);
- «Мы из джаза» (1983);
- «Самая обаятельная и привлекательная» (1985);
- «Курьер» (1986);
- «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987);
- «Белый Тигр» (2012).
«Мосфильм» планирует пополнить список с учётом пожеланий зрителей. Тем не менее специалисты предполагают, что повторный релиз российских лент мало поможет спасти отрасль от сильнейшего кризиса. Напомним, что прокат своих фильмов в России приостановили Walt Disney Company, Warner Bros., Sony Pictures, Universal, Paramount. После этого в Минкультуры заявили, что рассматриваются новые возможности для релиза российских фильмов.
Ранее свои фильмы предложили также киностудии «Наше кино» и «Ракета Релизинг».
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