«Мосфильм» предложил снова показать в кинотеатрах «Вия», «Сталкера» и не только

На фоне отсутствия крупных голливудских премьер «Мосфильм» собирается предоставить помощь российским кинотеатрам. Студия объявила о том, что подготовила к повторному кинопрокату фильмы разных лет выпуска, среди которых «Вий», «Солярис», «Сталкер», «Иваново детство» и другие.

Список состоит из 12 фильмов, прошедших цифровую реставрацию:

«Илья Муромец» (1956);

«Иваново детство» (1962);

«Андрей Рублев» (1966);

«Вий» (1967);

«Солярис» (1972);

«Зеркало» (1974);

«Сталкер» (1979);

«Мы из джаза» (1983);

«Самая обаятельная и привлекательная» (1985);

«Курьер» (1986);

«Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987);

«Белый Тигр» (2012).

«Мосфильм» планирует пополнить список с учётом пожеланий зрителей. Тем не менее специалисты предполагают, что повторный релиз российских лент мало поможет спасти отрасль от сильнейшего кризиса. Напомним, что прокат своих фильмов в России приостановили Walt Disney Company, Warner Bros., Sony Pictures, Universal, Paramount. После этого в Минкультуры заявили, что рассматриваются новые возможности для релиза российских фильмов.

Ранее свои фильмы предложили также киностудии «Наше кино» и «Ракета Релизинг».