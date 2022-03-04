В России снова покажут «Салют-7», «Трех богатырей» и не только

Кинокомпания «Наше кино» повторно выпустит в российский прокат фильмы из «Золотой коллекции» СТВ.

К примеру, 7 апреля начнутся показы фильма «Салют-7», режиссером которого выступил Клим Шипенко. А с 17 марта будут крутить культовые «Брат» и «Брат 2».

Не обойдут стороной и мультфильмы, в числе которых «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», шесть частей «Три богатыря» и не только.

Связано это в первую очередь с отказом от проката свежих блокбастеров в России со стороны крупных голливудских студий.

Кроме того, 10 марта кинокомпания «Ракета Релизинг» повторно выпустит сразу несколько картин: