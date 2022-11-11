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    Новости

    Мультфильм по «Аватару: Легенда об Аанге» выйдет 10 октября 2025-го

    11 ноября 2022
    Avatar photo
    11.11.2022
    539
    0 минут на чтение
    Мультфильм по «Аватару: Легенда об Аанге» выйдет 10 октября 2025-го

    Отличные новости для поклонников «Легенды об Аанге» — Paramount объявила дату выхода полнометражного мультфильма  по вселенной. Плохие новости — ждать придётся до 10 октября 2025 года.

    Ещё летом Nickelodeon анонсировал сразу три фильма по вселенной, и первый из них должен рассказать о событиях вокруг взрослого Аанга и его друзей. По всей видимости, именно его мы увидим в октябре 2025-го. Даты выхода и подробностей остальных фильмов пока нет. Лишь фанатский сайт рассказывал, что остальные фильмы посвятят знакомым персонажам серии: Аватару Киоши, Повелителю Огня Зуко и Аватару Корры.

    Производством занимается Avatar Studios, специальное подразделение Nickelodeon по вселенной «Аватара». Им руководят создатели оригинального мультсериала Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко. У мультфильма пока нет названия.

    С грядущим игровым сериалом от Netflix новая киновселенная связана не будет.

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     Кот-император |  15.08.2022

    О ней пока ничего неизвестно — кроме названия.

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