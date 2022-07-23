Nickelodeon выпустит полнометражный мультфильм про повзрослевшего аватара Аанга и его друзей

На Comic-Con в Сан-Диего Nickelodeon объявил, что первый анимационный фильм во вселенной мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» расскажет о взрослом Аанге и его друзьях.

Производством мультфильма занимается Avatar Studios, специальное подразделение Nickelodeon по вселенной «Аватара». Им руководят создатели оригинального мультсериала Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко. У мультфильма пока нет названия, известно лишь, что сюжет будет вращаться вокруг повзрослевшей команды аватара Аанга.

Ранее Nickelodeon анонсировал три анимационных фильма по вселенной «Аватара: Легенда об Аанге», а портал Avatar News раскрыл детали этих трёх проектов, но без какого-либо официального подтверждения. По данным сайта, три анонсированных проекта посвящены знакомым героям серии. Один расскажет об Аватаре Киоши, он запланирован на 2024 год. События другого мультфильма развернутся в эпоху Аватара Корры, но уже после окончания мультсериала. Третий повествует о Повелителе Огня Зуко и выйдет в 2025 году. Возможно, мультфильм, который анонсировали на Comic-Con, расскажет о Зуко, как писал портал Avatar News. Подробностей пока нет.

С грядущим игровым сериалом от Netflix новая киновселенная связана не будет.