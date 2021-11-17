Сериал «Аватар: Легенда об Аанге»: дата, начало съёмок, актёры

Netflix анонсировал, что съёмки игрового сериала по знаменитому мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге» наконец-то стартовали!
Добавим пару слов о проекте. Первоначально сериал анонсировали в 2018-го — при участии создателей оригинала Майкла Данте ДиМартино и Брайана Кониецко в качестве исполнительных продюсеров. Но в августе 2020-го дуэт покинул адаптацию — потому что в какой-то момент поняли, что не могут контролировать всё «творческое направление». ДиМартино и Кониецко пожелали удачи новой команде. Netflix сформировал новую команду и начал работать без дуэта — с августа стриминг делился новостями об актёрском составе.
Основных актёров уже называли — вот они слева направо (новое фото с начала съёмок в Ванкувере):
Кроме того, стали известны исполнители ещё нескольких ролей.
Лорд Озай — Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»)
Дядя Айро — Пол Ли (Train 48)
Гияцо — Лим Кай Сю («Король обезьян», «Анна и король»)
Командующий Джао — Кен Люн («Звёздные войны: Пробуждение Силы»)
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