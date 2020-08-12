Создатели «Легенды об Аанге» покинули должности руководителей игровой адаптации от Netflix

Создатели мультсериалов «Аватар: Легенда об Аанге» и «Аватар: Легенда о Корре» Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко покинули сериальную адаптацию, над которой работали вместе с Netflix. Решение дуэт принял ещё в июне — суммарно оба занимались шоу два года.

Когда Брайан и я подписались на проект в 2018-м, нас наняли на должности исполнительных продюсеров и шоураннеров. В анонсе сериала Netflix заявил, что собирается уважать наше видение в новом пересказе и поддерживать при создании проекта. И мы выразили то, насколько рады возможности возглавить такой проект. К сожалению, иногда всё идёт не так, как мы хотим. Майкл Данте ДиМартино, создатель «Аватара»

В письме ДиМартино пояснил, что производство бывает сложным, некоторые события невозможно предсказать, а планам свойственно меняться. Он также рассказал, что пересмотрел жизненные приоритеты и, подобно дяде Айро, задался вопросом «Кто ты и чего ты хочешь?». Себя самого продюсер сравнил с воздушным кочевником, которому постоянно приходится лавировать.

Я осознал, что не могу контролировать творческое направление сериала, но могу контролировать свою реакцию на происходящее. Так что я решил покинуть проект. Это было моим самым сложным профессиональным решением за всю мою карьеру. Его я, конечно же, не принял легкомысленно — это было необходимо для личного счастья и сохранения творческой энергии.

ДиМартино добавил, что адаптация мультсериала от Netflix «потенциально» может быть хорошей, но это в любом случае будет не той версией, в которую были вовлечены оба автора оригинала.

Впрочем, ДиМартино отмечает, что уход из проекта не означает, что он покинет вселенную «Аватара».

Эти истории и персонажи важны для меня, и то, что вы проявляете интерес к «Аватару» и «Корре» вдохновляет меня.

Заявления от Netflix пока нет.