На Amazon заметили неанонсированную видеоигру по «Аватару: Легенда об Аанге»

На японском сайте Amazon заметили страницу видеоигры по вселенной мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Нет никаких деталей, кроме названия — Quest for Balance. Игра якобы должна выйти уже 8 ноября.

Разработчики тоже неизвестны. Издателем выступает GameMill Entertainment, которая ранее выпускала другие игры по популярным лицензиям: Nickelodeon All-Star Brawl и Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues.

Впервые о новой видеоигре по «Аватару» рассказал портал Avatar News — якобы в разработке находится консольная RPG, действие которой развернётся в эру Аанга. И якобы игра выйдет раньше, чем многие ожидают. Всё говорит о том, что речь шла о Quest for Balance

По «Аватару» уже выходила видеоигра — в 2014-м свет увидела The Legend of Korra по, собственно, эре аватара Корры. Её разработала PlatinumGames (Bayonetta, NieR:Automata). Спустя три года игру сняли с продажи.

Кроме того, в разработке находится пошаговая мобильная игра Avatar: Generations от Square Enix London Mobile и Navigator Games. Софт-лонч запланирован в августе в некоторых регионах.