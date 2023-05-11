Мультфильм по «Вавилону-5» выйдет летом

Warner Bros. Discovery поделилась первым кадром из грядущего мультфильма по «Вавилону-5» — он получил подзаголовок «Дорога домой» (The Road Home). The Hollywood Reporter опубликовал первые подробности фильма.

По сюжету, капитан Джон Шеридан каким-то образом провалится сквозь разломы в реальности и окажется в альтернативных измерениях и других временных периодах. В поисках дороги домой ему предстоит встретить старых знакомых и раскрыть тайны, связанные с историей и даже смыслом самой Вселенной.

За сценарий и постановку отвечает создатель оригинального «Вавилона 5» Дж. Майкл Стражински. Для озвучки позвали почти весь оригинальный актёрский состав:

Брюс Бокслайтнер (в роли капитана Джона Шеридана);

Клаудия Кристиан (в роли старпома Сьюзан Ивановой);

Питер Джурасик (в роли Лондо Моллари);

Билл Муми (в роли помощника посла Ленньера);

Трэйси Скоггинс (в роли капитана Элизабет Локли);

Патриша Тэллман (в роли телепата Литы Александр).

Сериал Стражински стартовал в 1993-м. Он быстро завоевал популярность и благодаря высоким рейтингам продержался 5 сезонов. Сюжет разворачивается в 2257-2262 годах на исполинской станции «Вавилон-5», которая стала центром политических, социальных, культурных и военных конфликтов разных видов в галактике. Проект заработал десятки наград, включая и литературные вроде «Хьюго», «Сатурн» и премию Рэя Брэдбери. «Вавилон-5» также стал первым проектом, в котором шоураннер заранее продумал сюжетные арки на пять сезонов вперёд.

Как пишет THR, выпустить мультфильм должны этим летом.

Ранее Стражински планировал перезапуск для канала The CW, но в итоге проект так и не запустили в работу.