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    Новости

    Шоураннер «Вавилона 5» призвал фанатов спасти перезапуск

    20 сентября 2022
    20.09.2022
    1029
    1 минута на чтение
    Шоураннер «Вавилона 5» призвал фанатов спасти перезапуск

    Шоураннер классического научно-фантастического сериала «Вавилон 5» Джозеф Майкл Стражински у себя в твиттере опубликовал призыв всем поклонникам спасти грядущий перезапуск, над которым он сейчас работает.

    Я никогда не просил поклонников «Вавилона 5» о помощи от лица сериала. Потому что убеждён, что моя роль и роль этого сериала — служить зрителям, а не наоборот. Но завтра, впервые за 22 года, я попрошу.

    Судьба пилота нового «Вавилона 5» может решиться в конце этого месяца. И хотя канал The CW был приобретён компанией Nexstar, решение сохранить проект по-прежнему за Warner Bros. Television. Если фанаты хотят поддержать «Вавилон 5», то дайте нам знать. Пришло время для хэштега #B5onCWin23

    Новости о перезапуске культовой фантастики появились ещё в 2021-м. За новую версию взялся создатель оригинала Стражински — и он начал разрабатывать проект для канала The CW. Зимой стало известно, что канал отверг его концепт и дал ещё один шанс, уже для сезона 2023 года.

    Но позже Warner Bros. объединилась с Discovery, а The CW приобрела компания Nexstar, так что судьба проекта оказалась под вопросом.

    У себя в твиттере Стражински отметил, что хэштег удалось вывести в тренды на некоторое время. Другой вопрос, хватит ли этого боссам Warner Bros.

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    Будет ли у создателей такая свобода, как раньше? И верно ли, что если сериал снимают для The CW — то пиши пропало, будут китч и цветные лосины?

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