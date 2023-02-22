«Вавилон-5» в России. Как фанаты спасли сериал и сняли «Вавилон-6»

22 февраля исполняется 30 лет с премьеры первой серии «Вавилона-5». «Мир фантастики» уже много раз писал о сериале, но сегодня мы расскажем историю не его самого, а отечественного фэндома «Вавилона». Благо вспомнить есть что: фанаты устраивали кампании по спасению сериала, собирали потрясающие стенды на конвентах и даже привезли в Россию одного из актёров. Подробнее обо всём в нашей статье.

О сериале Пересмотрите «Вавилон-5»! Классика фантастики, опередившая время В день рождения Стражински вспоминаем, чем именно был уникален «Вавилон-5» и зачем его смотреть сейчас.

По будням на ТВ-6

Премьера «Вавилона-5» в России состоялась во вторник, 1 октября 1996 года, на телеканале ТВ-6. Новые серии показывали по будням, со вторника по четверг, в 21:15. На следующее утро, в 10:15, ТВ-6 транслировал повтор вчерашнего эпизода.

Я из первого поколения фанатов «Вавилона-5» — из тех, кто смотрел сериал ещё на ТВ-6 в начале 1990-х. Тогда с космофантастикой на ТВ было плохо, разве что по кабельному крутили «Звёздные войны» и полнометражки «Стартрека», но бессистемно и без расписания, на какой момент попал, оттуда и смотришь. И тут вдруг — «Вавилон-5»! Мне сразу понравилась идея, что место действия — не звездолёт, бороздящий просторы космоса и находящий там новые миры, расы и приключения. Станция «Вавилон-5» никуда не летит, но приключения сами её находят, а обитатели — выкручиваются как могут. Я не пропускала ни одной серии, смотрела каждый день. А где-то в другом подмосковном городе ещё один школьник в то же время смотрел те же серии и даже пытался записывать их на VHS-кассеты. Спустя много лет мы встретились, узнали, что оба — фанаты «Вавилона-5», стали общаться… ну и в итоге поженились». Маргарита Orixenus Третьякова

Фанаты сериала со стажем с теплотой вспоминают дубляж — ТВ-6 удалось идеально подобрать голоса всех основных героев, правда, у эпизодических персонажей звучание могло измениться прямо посреди серии. А вот к переводу претензии были. Складывалось ощущение, что сериал переводили в разное время разные люди — и между собой они почти не общались. Как иначе объяснить, что одни и те же имена, события и географические локации в разных сериях переводились по-разному? Так, например, центавриане успели побывать и кентаврами, и кентаврианами.

ТВ-6 закупил три сезона — 66 эпизодов. Однако между каналом и студией Warner Bros., которой принадлежат права на «Вавилон-5», случилось недопонимание. На ТВ-6 думали, что покупают три полных сезона, Warner же включила в пакет сдвоенный пилот, из-за чего две заключительных (и ключевых!) серии третьего сезона в эфир не попали.

Когда купленные серии подошли к концу, руководство ТВ-6 решило снять «Вавилон-5» с эфира и не покупать четвёртый сезон, показ которого в США как раз подошёл к концу. Основной причиной назвали низкую популярность и слабую окупаемость сериала. Эта новость стала ударом для фанатов, которых в стране было уже много.

Встретимся в интернете

В середине 1990-х интернет в России находился ещё в зачаточном состоянии. Когда в 1998 году московская компания IT Infoart Stars провела первую «перепись русскоязычного населения» интернета, число российских пользователей составило всего миллион человек. И всё же фанаты сериала принялись выходить во всемирную сеть на поиски единомышленников, причём многие заводили модемы именно ради общения с другими поклонниками «Вавилона».

Первое моё знакомство с сериалом было году в 1997-м, когда его показывали на телеканале ТВ-6. Потом увидел посвящённую сериалу передачу «Киноподробно», узнал из неё о сайтах по «Вавилону-5», и года с 1998 стал частым посетителем этих ресурсов. Пришлось даже завести интернет дома ради этой цели, он как раз стал доступным частным пользователям по приемлемой цене. В то время сериал был необычным, и при отсутствии качественной фантастики на телевидении привлекал своей манерой повествования и сюжетом. Андрей Shadow Z’Ha’Dum

Вскоре в сети появилось три крупных портала: «Русская страница “Вавилона-5”» (которая жива и сейчас), где публиковались новости о сериале и была возможность общаться в гостевой книге и на форуме, «Российский фан-клуб “Вавилона-5”» — место для общения, и «Beyond Babylon 5» — энциклопедический ресурс, где собрались люди, которым было интересно писать о «Вавилоне» и делиться переводами материалов, в первую очередь взятых из «Энциклопедии ксенобиологии», крупнейшей англоязычной базы данных о сериале.

Популярность «Вавилона» была так велика, что официальный фан-клуб одно время занимал шестое (!) место в рейтинге самых популярных ресурсов Рунета. Новость об отмене показа стала для поклонников крайне неприятным сюрпризом. И фанаты решили действовать.

Спасти «Вавилон-5». Дважды

Фанаты писали письма и обрывали телефоны, а создатели двух крупнейших порталов даже были приглашены в эфир программы «Киноподробно», чтобы рассказать о роли Теней в истории человечества и о том, насколько крутой получился четвёртый сезон. Удивлённое активностью поклонников руководство ТВ-6 сдалось и закупило новые серии.

Осенью 1997 года «Вавилон» вернулся на ТВ-6, причём сериал показали с самого начала: пилот, все три уже показанных сезона (теперь целиком), и только потом в эфир пошли новые серии. Фанаты были в восторге, но опасность ещё не миновала. В мае 1998 года руководство ТВ-6 опять объявило, что не будет закупать новый сезон из-за «до обидного маленького» зрительского рейтинга.

Фанаты испытали дежавю и организовали новую кампанию по спасению сериала, получившую название «Те, кто». Поклонники «Вавилона» заваливали почту ТВ-6 письмами, оставляли десятки сообщений на пейджере и обрывали телефоны сотнями звонков. Кампания получилась настолько масштабной, что о ней даже рассказали на радио.

В итоге выяснилось, что «до обидного маленькие» рейтинги «Вавилона» взялись из недостоверной выборки — сотрудники компании, измерявшие популярность программ на ТВ-6, опросили всего… 300 московских семей. Фанаты писали, что реальные показатели гораздо выше. И на канале, похоже, тоже это почувствовали, потому что теперь ТВ-6 приобрёл не только пятый сезон оригинального сериала, но и спин-офф «Крестовый поход».

Увы, пятый сезон сериала оказался последним, а «Крестовый поход» и вовсе закрыли в разгар первого сезона уже в Америке. И с этим отечественные фанаты уже ничего не могли поделать.

Жизнь после

Первое время после завершения сериала фанаты по старой памяти ещё собирались на любимых ресурсах, тем более их администраторы пытались как-нибудь развлечь аудиторию. На сайте фан-клуба издавали фэнзин «Вавилоша», в котором публиковали литературные и художественные материалы по мотивам вселенной. На Beyond Babylon 5 выкладывали по главам переводы англоязычных романов и давали очень подробные и остроумные ответы в рубрике «Книга вопросов».

Постепенно интерес к сайтам начал падать, а окончательно добили их блоги и соцсети. Фан-клуб заглох в середине нулевых, Beyond Babylon 5 перестал обновляться в 2011 году. Последним крупным оплотом жизни для фанатов сериала оставался форум при сайте «Русская страница “Вавилона-5”».

Однако дружба, зародившаяся в интернете, уже перешла в реальную жизнь. Сходки фанатов сериала начались ещё в 1998 году. На первые встречи приходило всего несколько человек, затем количество пришедших начало расти. Собирались каждое воскресенье. Состав менялся, но костяк оставался неизменным. Сначала всё происходило в сквере на Чистых прудах, затем место встреч перенесли на ВДНХ.

А в 2009 году на форуме фан-сайта один из формучан предложил устроить костюмированную встречу поклонников сериала. 15 марта 2009 года в клубе «Дулин Хаус» на Старом Арбате состоялся первый StellaRus, организованный фан-сайтом «Русская страница “Вавилона-5”». Конвент прошёл на ура, и вскоре его организаторы решили собраться снова и сделать что-то масштабное, с более продуманной программой и большим количеством участников. А затем кому-то в голову пришла идея пригласить на очередной конвент одного из актёров «Вавилона-5».

Честно говоря, я удивился такому единению и почти до конца относился к этой идее скептически. После встреч «Вавилонцев», которые уже к тому времени распались как лет пять, не верилось, что получится что-то большее, чем просто встреча фэндома, и кого-то заинтересует сие действо. Андрей Shadow Z’Ha’Dum

Прибытие телепата

Развитие интернета и появление соцсетей упростило общение с кумирами, и в российском фэндоме «Вавилона» неизбежно появились люди, наладившие контакт с актёрами. Вскоре стало ясно, что некоторые из них не против посетить Россию и встретиться со здешними поклонниками.

Изначально фанаты планировали пригласить актрису Клаудию Кристиан, сыгравшую роль Сьюзан Ивановой. Но в итоге приглашение принял Уолтер Кёниг — в «Вавилоне-5» он исполнил роль телепата Альфреда Бестера. Кёниг тоже не чужой для России человек, его самый известный герой — лейтенант Павел Чехов в оригинальном «Звёздном пути». Кёниг оказался легче на подъём и выдвинул выполнимые условия приезда. Помимо конвента, актёр также хотел посмотреть страну, так что его визит растянулся на целую неделю, а помимо Москвы «мистер Чехов» успел побывать и в Санкт-Петербурге.

Приезд Бестера лёг на плечи фанатов — они оплатили перелёт и гостиницы, арендовали клуб и неделю водили актёра с женой по Москве и Питеру. Организаторы вспоминают, что пытались найти спонсора и обращались к руководству канала ТВ-3, где тогда как раз транслировался «Вавилон-5», но там идеей не заинтересовались.

Встреча с Бестером состоялась в сентябре 2010 года в клубе «Билингва» на Чистых прудах. Помимо фанатов «Вавилона», на конвент пришли ещё и поклонники «Звёздного пути», а организаторы пригласили актёров озвучки — Алексея Золотницкого (посол Лондо Моллари) и Дмитрия Филимонова (Лондо, Г’Кар, Бестер).

Явление посла Коша

Кёниг оказался единственным актёром сериала, доехавшим до России, но в следующем году его визит затмил куда более экзотический гость — посол Кош.

Косплееры NuclearTail (Kaly), Orixenus и Mirik хотели управиться ещё к визиту Кёнига, но недооценили масштабы проекта. Ребята намеревались добиться максимального уровня сложности и реалистичности, а сооружать костюм им (как и дизайнерам сериала) приходилось буквально из подручных средств — картона, монтажной пены, цемента и ткани. Весил готовый костюм 20 килограмм, зато, в отличие от оригинального, использовавшегося на съёмках «Вавилона-5» костюма, носитель российского видел, куда идёт, — в шлем была встроена миниатюрная камера, выводящая изображение на внутренний экран.

Мы долго были оторваны от фандома, изредка узнавали через соцсети о какой-то движухе, но не участвовали. Только приезд Кёнига и смог придать нам импульс и вытащить наконец в сообщество фанатов. В фандоме мы встретили очень креативных людей, они не только занимались косплеем, но и проводили свои конвенты (Stellarus), придумывали для них и сами играли на сцене смешные капустники про В5, видеоролики. Делали переводы и озвучивали документальные фильмы о «Вавилоне-5». Даже выпустили переозвученную специальную версию пилота The Gathering SE (1998). Маргарита Orixenus Третьякова

Причём на эту домашнюю (во всех смыслах слова, студия располагалась в обычной квартире одного из нас) озвучку удалось вытащить оригинальных актёров озвучания. Дмитрий Филимонов выступал за Гарибальди и доктора Кайла, Александр Коврижных — за Синклера. А Александр Груздев, чьим голосом говорит главный негодяй «Звёздного пути» — Нерон, был приглашён на роль Г’Кара». Андрей Shadow Z’Ha’Dum

В 2011 году посол посетил очередной московский StellaRus, а в следующем году авторы костюма решились на более рискованную авантюру и отправились в Санкт-Петербург на межфэндомный конвент «Старкон-2012». Затея удалась на 100% — Кош произвёл на фестивале фурор и завоевал приз за лучший костюм.

Окно в мир

На «Старконе-2012» дебютировал не только посол Кош, но и фанатский стенд «Вавилона-5» — над ним работало около полутора десятков человек, многие из которых участвовали и в организации StellaRus.

На стенде были представлены фотографии, никогда не издававшиеся в России журналы, раритетные книги, настольные игры и распечатки сценариев всех серий «Вавилона-5» и «Крестового похода». Тут же располагался мерч: футболки, кружки, значки, календарики и мини-постеры. Что-то было официальной, купленной через eBay продукцией, что-то делали сами.

Стенд «Вавилона» пользовался популярностью на протяжении всего конвента: подходившие люди рассказывали, как смотрели сериал в детстве, или вспоминали, что всегда хотели его заценить. После этого организаторы стенда решили отказаться от StellaRus и в дальнейшем участвовать только в межфэндомных фестивалях — это давало шанс привлечь в фэндом новую кровь.

К «Старкону-2013» организаторы сделали стенд ещё более запоминающимся и выполнили его в виде самой узнаваемой декорации из сериала — рубки космической станции. Строили рубку в гараже одного из членов стендовой команды, а затем готовый стенд разобрали на части, погрузили в машину и отправили в Санкт-Петербург. Монтаж конструкции занял несколько часов.

Сложнее всего было добиться реалистичного вида звёздного неба за иллюминатором. Сначала ребята хотели создать эффект космического пространства с помощью куска чёрной ткани, но в итоге купили короткофокусный проектор и проекционную плёнку, благодаря чему за стеклом стали открываться зоны перехода и летать корабли. «Когда организаторы «Старкона» увидели наш стенд, они поинтересовались, не ограбили ли мы склад декораций Warner Bros.», — смеётся Маргарита Orixenus Третьякова.

К «Старкону-2014» стенд доработали ещё больше. Стендовая команда придумала четырёхсторонний стенд, в котором были представлены сразу три зоны для фотографирования. Конструкция предусматривала даже небольшую подсобку, где можно было переодеться, передохнуть, перекусить или просто кинуть вещи. На этот раз для перевозки стенда в Питер потребовался целый грузовик, а монтаж длился целый день.

Увы, после «Старкона-2014» запал организаторов иссяк, а идеи кончились. Для дальнейшей работы требовалось ещё больше времени, денег и энтузиазма, а проблемы взрослой жизни никто не отменял. Впрочем, элементы стенда не пропали зря — они использованы в оформлении московского кафе «Папа Вейдер». Там же обрёл приют и вышедший на пенсию посол Кош. А ещё мостик «Вавилона-5» снялся в любительском фильме «Вторая Земля».

Вавилон-6: История не стоит на месте

В 2005 году фанат сериала Николай Raider задумался, что случилось со вселенной «Вавилона-5» после завершения сериала. Поначалу задумка была смутной и неоформившейся, даже концепции никакой не было, лишь отдельные мысли и разрозненные элементы сюжета.

Но Raider нашёл единомышленников, единомышленники объединились в команду и принялись сочинять библию проекта, получившего имя «Вавилон-6». Задумка сразу получилась многообещающей — проект был расписан на шесть сезонов по 20 серий в каждом.

2340 год. С момента выхода «Вавилона-5» из строя прошло уже больше 60 лет, но станция оставила галактике ценное наследство в виде Межзвёздного Альянса, призванного охранять мир и покой. Но ни один мир не длится вечно, и вскоре Альянс содрогается под ношей внутренних раздоров и ударами внешних врагов. Расам галактики нужен новый символ надежды и единства, и символом этим может стать космическая станция «Вавилон-6» — станция, которой не должно было быть.

В декабре 2005 года в сети появились первые эпизоды «Вавилона-6». Сценарии писались в текстовом виде и выкладывались на различных фанатских сайтах. Рабочая группа постоянно менялась: новые люди приходили и уходили, на пике состав состоял из 12 человек, живущих в четырёх странах, но костяк оставался неизменным. Вскоре у «Вавилона-6» появился собственный сайт, а авторы стали заказывать первые трёхмерные модели для иллюстрирования того, что происходило в сюжете.

Как и у любого фанатского проекта, у «Вавилона-6» случались взлёты и падения. Не раз проект замораживался на несколько лет, но затем ребята возвращались к нему. В какой-то момент на базе костяка творческой команды возникло творческое объединение «Посредник», которое параллельно запустило в работу несколько оригинальных проектов. Проекты стали приносить какие-то деньги — и это дало авторам небольшой бюджет, позволивший привлекать к делу новых художников.

К 2022 году авторы проекта написали больше 40 сценариев — 2 сезона, или 220 000 слов. У проекта появился спин-офф «Ворлонский безпредел» (именно через «з») — он публикуется с 2015 года, скоро должна выйти заключительная десятая глава. Готовый материал можно не только прочесть, но и послушать — большинство эпизодов озвучены и выложены на YouTube, Boosty и Яндекс.Дзен и в виде подкаста.

В фанатской среде «Вавилон-6» поначалу вызвал споры. Кто-то всячески поддерживал проект, кто-то нещадно критиковал. Но в наши дни авторы идеи сотрудничают с «Русской страницей “Вавилона-5”», так что в будущее две космические станции явно смотрят одинаково.

Команда проекта смело смотрит в будущее. «Все предварительные истории закончились, сюжет входит в основную фазу, — рассказывает руководитель проекта Алексей Drond Артамонов. — Перед премьерой третьего сезона мы устроим ребрендинг, а дальше пойдёт жара». Среди планов на 2023 год — написать половину сценариев третьего сезона, озвучить все уже написанные серии и нарисовать ещё больше моделей кораблей и артов персонажей. Проект приветствует новую кровь — связаться с авторами идеи можно в соцсети «ВКонтакте».

О нашем проекте даже Стражински знает. Я ему дважды писал. Первый раз, кажется, в 2013-м. Сказал, что есть такой проект, пишем сценарий. Он ответил лишь, что во вселенной «Вавилона» ничего не может быть сделано без участия Warner Bros., полноценной студии и сотни миллионов долларов. Второй раз был уже не так давно, года два назад. Тогда я уже внаглую отправил ему переведённый на английский сценарий нашего пилота. Вот тогда Стражински меня отругал, написав, что нельзя присылать ничего без запроса, так как это может повлечь серьёзные проблемы для получателя. Я извинился, сказал, что и в мыслях не было как-то создавать ему неприятности. В ответ он тоже извинился и пояснил, что просто нервы уже шалят, так как какой-то сильно ярый фанат уже два года кошмарит его своими предложениями по дальнейшему развитию вселенной. На этом и закончили. Алексей Drond Артамонов

Фэндом сейчас

Трудно поддерживать интерес к сериалу, который закончился четверть века назад. И всё равно в соцсетях действуют посвящённые «Вавилону» фанатские группы, да и сайт «Вавилона-5» наблюдает стабильный приток пользователей. А на одном из последних «Старконов» были замечены новые фанаты-косплееры, которые прежде не проявляли интереса к вселенной Стражински.

Я сериал впервые посмотрела в 2016 или 2017 году, когда вышла замуж (за «минбарца» с фото выше). Мне сразу понравился сюжет и игра актёров, мир был очень интересным, поэтому было несложно стать фанатом. Сериал уже стал классикой для любителей жанра, поэтому поддерживать интерес к нему несложно. Периодически на фестивалях встречаю людей, с которыми его можно обсудить. Много говорят о том, что сериал хотят переснять, и это несколько пугает, если честно. Не хотелось бы, чтобы легенда превратилась во что-то мейнстримное и проходное. Ранмара

Фанаты с оптимизмом смотрят в будущее. После выхода ремастера сериала на HBO Max интерес к проекту вырос. К тому же не первый год ходят разговоры о грядущем перезапуске. Возможно, вскоре космическая станция вновь войдёт в топы самых обсуждаемых тем.

Наверное, стимул к дальнейшей работе даёт прежде всего ремастер (обновлённая версия «Вавилона-5»). Когда он в январе 2021 стал показываться на HBO Max, появился интерес, пошли новые запросы. Мне стало немного стыдно, что сайт давно не обновлялся. Плюс на западных ресурсах до сих пор что-то пишут про «Вавилон-5». А с 2008 года многое написали… Создатель сериала Джо Майкл Стражински выпустил много материалов, например энциклопедию. Для меня часть информации тоже была в новинку, поэтому стал переводить то, что мне понравилось, и то, что, на мой взгляд, могло быть интересно, и выкладывать на сайт. Для меня сайт сейчас как хранитель истории и памятник тем, кто был, кто помнит, и тем, кто будет. Так и хочется назвать его «Вавилон-5: Наследие». Ну и сообщения о том, что создатель сериала «Вавилон-5» задумал его перевоплощение, так сказать, перезагрузку, тоже даёт небольшой стимул к продолжению работы над сайтом. Андрей Shadow Z’Ha’Dum

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Прямо скажем, сложно привлечь новых людей в фандом, когда сериал закрыт более 20 лет назад. «Стартрек» и «Звёздные войны» периодически ещё мелькают на экранах, а «Вавилон-5» уже давно не выходил на крупных телеканалах. На конвентах мы часто слышали от посетителей фразу «о, это же любимый сериал моей мамы», и в целом это так и есть — значительную часть фандома составляют люди от 35 лет, заставшие показы на ТВ-6 и НТВ. Но молодёжь всё равно прибывает, пусть и не массово. Кто-то сам решил посмотреть, кого-то вдохновили на просмотр родители. Несколько лет назад, когда мы уже не участвовали в конвентах, на «Старконе» появилась молодая группа косплееров из Тулы. И если слухи о ремейке сериала воплотятся в реальность, возможно, мы получим новый виток популярности «Вавилона-5». Маргарита Orixenus Третьякова

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