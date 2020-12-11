На CR продолжается сбор средств на постапокалиптическую мангу «Последнее путешествие девочек»

Компания «Реанимедиа», известная по переводам и озвучанию аниме-тайтлов вроде «Волчица и пряности» и «Меланхолия Харухи Судзумии», вышла на CrowdRepublic, чтобы собрать средства на издание всех трёх томов постапокалиптической уютной манги «Последнее путешествие девочек».

Издавать тома будут в формате коллекционного издания, участники получат эксклюзивные открытки, 3 суперобложки, плакат А2, магнит и закладку. Число бонусов может вырасти, если спонсоры разблокируют больше сверхцелей!

Автор «Путешествия» — мангака Цукумидзу. Манга быстро завоевала популярность и признание — она получила японскую награду Best Comic 2019 (Seiun Award), вошла в топ-60 в рейтинге онлайн-энциклопедии манги и аниме MyAnimeList, а OVA-экранизация победила в номинации «Лучшая повседневность» на Crunchyroll Anime Awards в 2017-ом.

Главные героини — Тито и Юри — одни, окруженные мертвым миром, наполненным артефактами вымершей цивилизации. День за днем колесят они на своем мотоцикле Кеттенкраде по руинам безжизненных городов в поисках съестного и топлива. Не зная жизни до апокалипсиса, они относятся к своим будням обыкновенно и находят в них немало светлых моментов.

«Путешествие» относят к жанру «иясикей», что переводится как «исцеляющий». И обычно это истории, в которых нет ярко жёсткого конфликта, тревог, переживаний. Вот такой необычный апокалипсис!

Боксовое издание всех трёх книг обойдётся в 2500 рублей. Отправить обещают в мае 2021-го.