Фанатов аниме, называющих его самым передовым из искусств, часто осаживают, говоря, что ничего особенно оригинального в этом формате нет. Боевики и драму, фантастику и фэнтези снимают по всему миру, в том числе и рисованные. Штамп «мультики — только для детей» давно отправлен в утиль. Но есть в Стране восходящего солнца и свои особенные жанры. Яркий тому пример — иясикей. С японского это название переводится как «исцеляющий», и обозначает оно истории, в которых… ничего особо не происходит. Здесь нет жёстких конфликтов, погони за достижениями или романтических переживаний. Герои живут размеренной жизнью, созерцают красоту мира и радуются мелочам вроде хорошей погоды и вкусного тортика к чаю. А небольшие безобидные приключения и редкие мрачноватые, располагающие к философским размышлениям моменты разбавляют идиллию и не дают зрителям заскучать.

Говорят, как отдельный жанр иясикей оформился в 1995 году. Зариновая атака в токийском метро и крупное землетрясение в Кобэ тогда буквально выбили у японцев почву из-под ног, и людям захотелось посмотреть и почитать нечто доброе и умиротворяющее, где, в отличие от реальности, нет ничего страшного и опасного.

Сейчас, во время всемирной пандемии и экономического кризиса, конфликтов и экологических катастроф во всех уголках земного шара, этот жанр актуален как никогда. Так что, если хотите отвлечься от жизненных тягот и восстановить внутреннюю гармонию, выключайте новости и включайте аниме из этой подборки. Мы специально для вас подобрали лучших представителей жанра иясикей, да не простых, а фантастических!

Путешествие Кино (2003)

Kino no Tabi: The Beautiful World

Жанр: фантастика, мистика, стимпанк

На что похоже: Ou Dorobou Jing, Kamisama no Inai Nichiyoubi

По континенту, разделённому на множество стран с самыми разными воззрениями и обычаями, рассекает на говорящем мотоцикле одинокая девушка Кино. У её путешествия нет цели, она лишь изучает окружающий мир и составляет путевые заметки. В каждом месте она проводит не более трёх дней, но этого хватает, чтобы понять местные нравы и найти неприятности на свою голову.

Экскурсия по сказочному миру — уже само по себе интересно. Тем более по такому необычному и эклектичному, как в «Путешествии Кино». В одном его уголке люди освоили телепатию, в другом вовсю используют роботов, в третьем возводят башню до небес, в четвёртом строят идеальную демократию, где все равны и счастливы. Но всё это лишь декорации для историй о людях, их радостях и горестях, глупых привычках, слепой вере и парадоксальном двоемыслии.

Кино, как путешественник, как чужак, может посмотреть со стороны и осознать абсурдность происходящего. Но устраивать революции и насильно причинять добро не её задача. Она лишь наблюдатель, с чьей помощью можно переосмыслить жизнь, взглянуть на неё под другим углом. Да, за ширмой сказки тут спряталась настоящая притча с отличной моралью. Думай своей головой, смотри своими глазами. И тогда сможешь увидеть, как красив и разнообразен мир во всём его несовершенстве.

Тетрадь дружбы Нацумэ (2008)

Natsume Yuujinchou

Жанр: городское фэнтези

На что похоже: Fukigen na Mononokean, Youkai Apaato no Yuuga na Nichijou

Пятнадцатилетний школьник Нацумэ с детства видел призраков и демонов, но предпочитал держать свой талант в секрете. Однако после переезда к родственникам в провинцию дар ему пригодился. Оказывается, бабушка парня не только видела духов, но и подчиняла себе, записывая их имена в тетрадку. И теперь Нацумэ нужно освободить их, встретившись с каждым и вернув ему имя.

Сюжет у этого сериала нехитрый, но авторы смогли обыграть его так грамотно, что хватило на шесть сезонов и полнометражный фильм. И это, весьма вероятно, ещё не конец: манга-первоисточник продолжает выходить до сих пор. Нацумэ не просто устраивает перепись демонического населения городка, а знакомится с каждым из его обитателей и узнает их истории, обретает необычных друзей и опасных врагов, желающих завладеть силами тетрадки. Правда, бояться за Нацумэ особо не стоит. От злодеев парня оберегает дружественный демон Мадара, огромный и зубастый в своей истинной форме, но чаще предпочитающий оборачиваться потешным толстеньким котиком.

Графика в «Тетради дружбы Нацумэ» простенькая, но смотрится она невероятно уютно. Словно переносишься в японскую глубинку, где в святилищах живут боги, в тёмных чащах рыщут демоны, а под каждым листиком и камушком прячется дух. Смотрится это очень убедительно и органично, что неудивительно: для японцев это не какое-то фэнтези, а одна из важнейших религий — синтоизм.

Ария (2005)

Aria the Animation

Жанр: научная фантастика, мистика

На что похоже: Amanchu!, Windy Tales

К началу двадцать четвёртого века человечество колонизировало Марс и превратило его в покрытую водой планету. Расположенный же там город Нео-Венеция стал популярным направлением для туристов. Во многом благодаря ундинам — девушкам-гондольерам, которые и подвезут, и экскурсию проведут, и приятную беседу поддержат. Главная героиня, пятнадцатилетняя Акари с Земли, понемногу осваивает эту изящную профессию.

«Ария» — далеко не первое иясикей-аниме, но этот сериал как ни один другой поспособствовал популяризации жанра. В его самобытный и невероятно красивый мир с кристально чистыми океанами, европейской архитектурой с лёгким налётом футуризма и укладом, в котором смешались восточные и западные мотивы, просто нельзя не влюбиться. Тем более что и технически аниме смотрится просто шикарно: режиссёр сериала Дзюнъити Сато ездил в Венецию, чтобы передать виды города и работу гондольеров максимально реалистично.

Покоряет «Ария» и своей бесконечной добротой. Наблюдая за тренировками и приключениями Акари, не устаёшь дивиться её приветливости, умению радоваться мелочам и находить общий язык хоть с привередливым клиентом, хоть с мифическим существом. И остальные героини здесь чертовски милые, хоть и разные по характеру, так что наблюдать за их беседами, совместными похождениями и дружескими перепалками — одно удовольствие.

А еще в «Арии» есть котики!

Богиня-школьница (2005)

Kamichu!

Жанр: городское фэнтези

На что похоже: Gingitsune, Inari, Konkon, Koi Iroha

Обычная школьница Юриэ прямо на большой перемене заявляет, что стала богиней. Как, какой, почему? В этом ей поможет разобраться подружка Мацури, которая служит в храме и разбирается в религиозных делах. А сейчас нет времени думать, пора исполнять просьбы людей и духов и защищать родной город от бед, как подобает божеству! Ну и сотворить чудо-другое для развлечения тоже можно.

Ударная доза милоты и удачное совмещение идеализированно-ностальгических школьных будней с погружением в японскую мифологию делают «Богиню-школьницу» отличным вариантом для расслабленного просмотра после тяжёлого дня. При всём богатстве событий — а Юриэ то в мир небожителей мотается, то в студсовет баллотируется, то парк с аттракционами решает создать — темп у сериала неспешный, а тон спокойный и лёгкий. Как и жизнь героинь в тихом и живописном городке на берегу моря.

Вызывают симпатию и сами девчонки, собравшиеся прямо-таки идеальной компанией. Наивная Юриэ хочет всем помочь, но не слишком хорошо владеет магическими силами, так что результаты её стараний бывают и забавными, и опасными. Мацури пытается использовать новоиспечённую богиню, чтобы подзаработать деньжат для родного храма, и вечно придумывает новые праздники, фестивали и прочие движухи. Ну а тихоня Мицуэ — главный советчик и глас разума в этой компании, но и ей тут скучать не приходится.

Мастер Муси (2005)

Mushishi

Жанр: фэнтези, мистика

На что похоже: Mononoke, Mokke

Мир «Мастера Муси» похож на Японию XIX века, но с одним исключением: он населён муси — древними и таинственными существами, живущими на ином плане бытия. Их присутствие вызывает разные феномены, в том числе болезни и прочие неприятности. А так как обычные люди муси не видят, изучать их и разбираться с их проделками приходится странствующим мастерам вроде главного героя сериала Гинко.

Едва ли не самое драматичное и взрослое аниме в этой подборке. Но жестоким его не назовёшь. Ведь муси не злые духи, сознательно вредящие людям, а скорее силы природы, живущие по своим законам. И Гинко не экзорцист, сражающийся с демонами, а вдумчивый знахарь, ищущий способ для людей и муси сосуществовать, не мешая друг другу.

У его путешествий нет цели: паранормальные существа сами тянутся к нему, поэтому Гинко просто не может подолгу оставаться на одном месте и подвергать себя и окружающих опасности. Но он всегда готов помочь людям в самых странных и жутких ситуациях, использовать свои знания и способности во благо других.

И единого сюжета у сериала нет. Каждый эпизод— отдельная, цельная история о встречах людей и муси, о чудесах и красотах этого заросшего зеленью и пропитанного мистикой мира. Гинко то и дело останавливается и любуется раскинувшимися перед ним пейзажами, и ему грех не составить компанию. Здешние виды действительно потрясают воображение.

Дневник поездки в Иокогаму за покупками (1998)

Yokohama Kaidashi Kikou

Жанр: научная фантастика, постапокалипсис

На что похоже: Kurogane Communication

Девушка-андроид Альфа управляет маленьким кафе недалеко от Йокогамы, пока его владелец в отъезде. Клиентов, да и вообще людей, вокруг совсем мало. Заброшенный город постепенно отвоёвывает море, а дорога, по которой почти никто не ездит, порастает травой. Но Альфа не впадает в уныние, а бодро подметает крыльцо своего кафе, гоняет по окрестностям на мотороллере и не упускает случая перекинуться парой слов с любым встречным.

Невероятно спокойное, созерцательное аниме и отличная иллюстрация дальневосточной культуры, воспевающей красоту момента, преходящих, хрупких вещей.

Мир «Йокогамы» набросан нарочито крупными мазками. Почему уровень воды в океане поднимается и человеческая цивилизация приходит в упадок, мы не узнаем ни из двухсерийного аниме, ни из такого же короткого сиквела, ни из четырнадцатитомной манги-первоисточника. Как не узнаем, что будет дальше с планетой и людьми. Это неважно, ведь, чего бы мы ни хотели и ни боялись, время будет идти своим чередом, одна эпоха сменит другую, а наши великие достижения, как и промахи, однажды обратятся в пыль.

И Альфа, кажется, прекрасно это понимает, поэтому уделяет внимание самым простым вещам: яркому закату, хитрой улыбке деда с соседней бензоколонки, утренней чашечке кофе. Потому что, даже если они повторятся завтра, они будут другими и по-своему уникальными. Наблюдая за размеренной жизнью героини, невольно начинаешь ценить очарование будничных дел и встреч.

Полёт ведьмы (2016)

Flying Witch

Жанр: городское фэнтези

На что похоже: Kiki`s Delivery Service, Someday’s Dreamers

По достижении пятнадцати лет ведьмы должны покидать отчий дом и начинать самостоятельную жизнь. Но родители слишком волнуются за свою дочку Макото, поэтому не отпускают её на вольные хлеба, а отправляют жить к родственникам, где она сможет спокойно практиковаться в ремесле и заодно окончить школу. Девушка быстро осваивается на новом месте и постоянно удивляет окружающих маленькими чудесами.

Ещё одна повесть о сдобренных волшебством беззаботных школьных деньках, на этот раз с западным уклоном. Макото, как и подобает ведьме, летает на метле, варит зелья, читает заклятья и разговаривает со своим чёрным котом-фамильяром. Но практической пользы от её занятий мало. Она скорее развлекает окрестных детей и позволяет им, а заодно и зрителям заглянуть в мистический мир с призрачными кафе и летающими китами, зачарованными конфетами и шумной роднёй, способной телепортироваться прямо к тебе во двор.

Будничные дела занимают больше экранного времени, чем волшебные, но изображены они с такой любовью, что завораживают ничуть не меньше. В чаепитии с племянницей на веранде, прогулке по парку, созерцании цветов сакуры, работе в саду и даже приготовлении еды на уроке домоводства есть своя убаюкивающая магия.

Звуки небес (2010)

Sora no Woto

Жанр: фантастика, постапокалипсис

На что похоже: Violet Evergarden

В мире, погрязшем в войне, юная сирота Каната поступает на службу в армию. На передовую она, правда, не рвётся, а просто хочет научиться играть на трубе. К счастью, судьба забрасывает её в крошечный гарнизон на отшибе, вдали от линии огня. Служат там всего четыре девушки, и Канате предстоит подружиться с ними и узнать многое об их прошлом и о мире вокруг.

Это аниме часто сравнивают с K-On! Во многом они и правда похожи: их хорошенькие героини играют музыку, а львиная доля экранного времени посвящена их повседневным делам и забавным похождениям. Но в «Звуках небес» и тон повествования посерьёзнее, и сюжет побойчее. За двенадцать эпизодов девушки успевают раскрыться, ненавязчиво продемонстрировать скелеты в шкафах и немного вырасти, проявив ответственность и отвагу.

На полноценную военную драму сериал не тянет: кровь, взрывы и прочие ужасы остаются за кадром. Мы видим только их последствия вроде выжженных пустошей, безжизненного моря и осиротевших детей. И на таком фоне улыбки героинь, их крепнущая дружба и попытки помочь ближним и остановить конфликт, пусть хотя бы локальный, выглядят особенно жизнеутверждающе. Невольно заражаешься оптимизмом людей, способных радоваться жизни в такой обстановке.

Хакумэй и Микоти (2018)

Hakumei to Mikochi

Жанр: фэнтези, сказка

На что похоже: Binchou-tan, Karigurashi no Arrietty

В маленьком домике в стволе дерева живут девушки-подружки Хакумэй и Микоти. Они, как и весь их народ, всего девяти сантиметров ростом, но это не мешает им жить полной жизнью: работать, путешествовать, ходить по кафе и магазинам, готовить еду, осваивать новые хобби и общаться с другими лесными обитателями вроде жуков, лягушек и белок.

История о миниатюрном мире с говорящими зверушками на первый взгляд может показаться детской, но авторы «Хакумэй и Микоти» подошли к повествованию со всей серьёзностью. Здесь нет ни сюсюканья, ни навязчивого морализаторства, ни волшебства. Только жизнеописание двух лёгких на подъём, неунывающих девушек, занимающихся вполне тривиальными вещами вроде рыбалки или варки мыла.

Героини настолько обаятельны и талантливы, что наблюдать за их делами было бы интересно, даже будь они обычными людьми. Но лилипутский сеттинг придаёт этому аниме особый шарм. Оно похоже на богато иллюстрированную книгу сказок, с нарочито яркими красками и массой мельчайших деталей, которые так и хочется разглядывать. А своей неторопливой атмосферой, воспеванием домашнего уюта и красот природы сериал напоминает «Ветер в ивах» Кеннета Грэма и книги о муми-троллях.

Девушки в последнем путешествии (2017)

Shoujo Shuumatsu Ryokou

Жанр: фантастика, постапокалипсис

На что похоже: Kaze no Na wa Amnesia

Человеческая цивилизация сгинула в бесконечной войне. От неё остались лишь бескрайние многоуровневые нагромождения заброшенных зданий. Тито и Юри путешествуют по опустошённому миру в поисках еды и топлива для своего мотоцикла. Девушки ищут путь наверх. Говорят, где-то там, за несколькими этажами бетона и металла, всё ещё живут люди, и они хотят к ним добраться.

Хотя завязка у этого аниме довольно депрессивная, сюжет у него на удивление добрый и безобидный. Героиням не приходится отчаянно бороться за жизнь. Хотя им порой и бывает голодно и холодно, припасы то и дело попадаются на пути, как и дома, где можно передохнуть. И редкие встречные не представляют опасности — напротив, они становятся источником новых знаний и увлекательных совместных дел. Хотя девушки и сами себе занятия находят. Они то дивятся причудливым конструкциям на своём пути, то мечтают о том, как обставили бы собственный дом, то по-дружески ссорятся и мирятся. Кажется, что им не будет скучно, даже если они останутся последними людьми на Земле.

Сериал захватывает смесью лёгкой меланхолии и детского любопытства. Так и хочется узнать, что ждёт героинь за очередным поворотом и какие артефакты они найдут в следующем здании неясного назначения. К тому же его скупая палитра и индустриальные пейзажи резко контрастируют с пасторальными видами большинства иясикей-аниме. Любителям эстетики заброшенных городов и заводов здешний колорит придётся особенно по душе.