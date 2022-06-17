На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание книги про писательство

На площадке CrowdRepublic стартовала кампания по сбору средств на издание книги про писательство. Свои истории и эссе расскажут победители литературных конкурсов и издающиеся авторы.

Сборник будет включать в себя 12 эссе о пути начинающих авторов и столько же художественных рассказов.

В этой книге вас ждут не обобщенные советы от писателей, чей путь профессионального взросления пришелся на ушедший 20 век. Не отдельные рекомендации, случайно всплывшие в памяти условного Стивена Кинга («Не бойтесь сокращать текст!»), о том как писать, но без пояснения «для кого», «зачем» и «что делать, если этого не хватает». Вы прочитаете личные, а где-то и сокровенные истории двенадцати человек, которым удалось установить живой контакт с аудиторией уже в настоящем. Издать роман, обзавестись тысячами читателей, регулярно публиковаться в престижных сборниках и даже самостоятельно запустить крупнейший издательский проект.

Своими советами и произведениями поделятся Михаил Парфёнов (автор и составитель «Самой страшной книги», лауреат премии «Мастера ужасов»), Ольга Свобода (автор 50+ рассказов и романов), Сергей Седов (лауреат «Новой фантастики» и «Пролёта фантазии», автор «Я разбужу вас») и другие писатели. Составители сборника: издательство «Крафтовая литература» и литературный проект «Пиши за гроши».

В рамках кампании можно заказать литературный журнал «Рассказы», редакционную подписку на него, а также приобрести писательские курсы и загадочный короб.

Книга выйдет объёмом 350 страниц в твёрдом переплёте, формат — 130х200 мм (окончательный формат может быть изменён). Отправка запланирована на август.