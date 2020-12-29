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    Новости

    На Cyberpunk 2077 наложили пиксельный фильтр. Теперь игра похожа на классический DOOM

    29 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    29.12.2020
    899
    0 минут на чтение
    На Cyberpunk 2077 наложили пиксельный фильтр. Теперь игра похожа на классический DOOM

    Пользователь xGarbett показал, как будет выглядеть Cyberpunk 2077, если на игру наложить пиксельный фильтр. Спойлер: с ним она похожа на классический DOOM!

    На сайте NexusMods можно загрузить соответствующую модификацию. Только имейте в виду, что эффект накладывается в том числе на интерфейс.

    Для установки потребуется последняя версия ReShade, файлы мода надо будет скопировать в Cyberpunk 2077\bin\x64 — с заменой, если потребуется.

    На Cyberpunk 2077 наложили пиксельный фильтр. Теперь игра похожа на классический DOOM 3

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    Сами разработчики уже отреагировали на такую подачу.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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