На Cyberpunk 2077 наложили пиксельный фильтр. Теперь игра похожа на классический DOOM

Пользователь xGarbett показал, как будет выглядеть Cyberpunk 2077, если на игру наложить пиксельный фильтр. Спойлер: с ним она похожа на классический DOOM!
На сайте NexusMods можно загрузить соответствующую модификацию. Только имейте в виду, что эффект накладывается в том числе на интерфейс.
Для установки потребуется последняя версия ReShade, файлы мода надо будет скопировать в Cyberpunk 2077\bin\x64 — с заменой, если потребуется.
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Тезисы вполне очевидные.
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