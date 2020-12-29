На Cyberpunk 2077 наложили пиксельный фильтр. Теперь игра похожа на классический DOOM

Пользователь xGarbett показал, как будет выглядеть Cyberpunk 2077, если на игру наложить пиксельный фильтр. Спойлер: с ним она похожа на классический DOOM!

На сайте NexusMods можно загрузить соответствующую модификацию. Только имейте в виду, что эффект накладывается в том числе на интерфейс.

Для установки потребуется последняя версия ReShade, файлы мода надо будет скопировать в Cyberpunk 2077\bin\x64 — с заменой, если потребуется.