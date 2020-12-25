CD Projekt RED на Рождество получила сразу несколько судебных исков из-за качества Cyberpunk 2077

Сразу две юридические фирмы, специализирующиеся на защите интересов инвесторов, подали коллективные иски против CD Projekt RED из-за качества Cyberpunk 2077.
Schall и Rosen подчеркнули, что студия неоднократно делала ложные заявление, вводящие в заблуждение. По их словам, разработчики скрыли, что консольная версия RPG фактически неиграбельна.
В исках также упоминается, что игру сняли с продажи в PlayStation Store, а Sony и Microsoft были вынуждены предложить возврат средств разочарованным геймерам.
Кроме того, фирмы отметили, что на фоне неудачного запуска Cyberpunk 2077 репутация CDPR сильно испортилась. И, как следствие, инвесторы понесли финансовые потери.
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Дмитрий Кинский | 24.12.2020
Сами разработчики уже отреагировали на такую подачу.
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