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    Новости

    CD Projekt RED на Рождество получила сразу несколько судебных исков из-за качества Cyberpunk 2077

    25 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    25.12.2020
    2207
    0 минут на чтение
    CD Projekt RED на Рождество получила сразу несколько коллективных исков из-за качеств Cyberpunk 2077

    Сразу две юридические фирмы, специализирующиеся на защите интересов инвесторов, подали коллективные иски против CD Projekt RED из-за качества Cyberpunk 2077.

    Schall и Rosen подчеркнули, что студия неоднократно делала ложные заявление, вводящие в заблуждение. По их словам, разработчики скрыли, что консольная версия RPG фактически неиграбельна.

    В исках также упоминается, что игру сняли с продажи в PlayStation Store, а Sony и Microsoft были вынуждены предложить возврат средств разочарованным геймерам.

    Кроме того, фирмы отметили, что на фоне неудачного запуска Cyberpunk 2077 репутация CDPR сильно испортилась. И, как следствие, инвесторы понесли финансовые потери.

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     Дмитрий Кинский |  24.12.2020

    Сами разработчики уже отреагировали на такую подачу.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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