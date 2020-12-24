    3
    Новости

    Cyberpunk 2077 сравнили с Гитлером. От такой аналогии в шоке вообще все

    24 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    24.12.2020
    4005
    1 минута на чтение
    Cyberpunk 2077 сравнили с Гитлером. От такого сравнения в шоке вообще все

    23 декабря издание Paste Magazine опубликовало материал про Cyberpunk 2077, автор которой сравнил игру… с Адольфом Гитлером.

    В колонке отмечается, что это такая же GOTY, как Гитлер был человеком года по мнению Time.

    Разумеется, такого рода заметка вызвала бурную реакцию в интернете — в том числе у тех, кто остался недоволен качеством игры от CD Projekt RED.

    Креативный директор SIE Santa Monica Кори Барлог отметил, что такие статьи — одна из главных проблем игровой индустрии.

    Вот этот материал — именно то, что не так с индустрией. Мы буквально пожираем друг друга ради кликов и денег. Честно говоря, не понимаю, какого черта это больше никого не волнует.

    В свою очередь, продюсер BioWare Майкл Гэмбл предложил автору представить себя на месте разработчиков.

    Представьте, что вы — один из тех разработчиков, которые реально много работали над игрой (и продолжают этим заниматься до праздников), и читаете этот заголовок. Постыдитесь.

    Независимый разработчик Рами Исмаил тоже отметил, что сравнение получилось откровенно неудачным.

    Не хочу вас огорчать, но, возможно, проводить аналогию между плохой игрой и Гитлером — не слишком хорошая идея.

    Сценарист Star Wars: Squadrons Митч Дайер на всякий случай поинтересовался, в курсе ли журналисты, что заметку увидят во всем мире.

    На статью также отреагировал старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Филипп Вебер.

    Я выражусь настолько мягко, насколько смогу: идите к черту. Как немец, живущий и работающий в Польше, я нахожу подобные сравнения ради остринки крайне отвратительными.

    Старший геймдизайнер Анджей Завадски согласился с ним и добавил, что подобные сравнения — банальное неуважение к разработчикам.

    Читайте также

    Cyberpunk 2077 наконец-то вышла! Рассказываем, как прошел запуск игры

    Миллион игроков онлайн, лучший старт в Steam и море багов — как прошел запуск Cyberpunk 2077

     Дмитрий Кинский |  10.12.2020

    Игра создала вокруг себя массу шума.

    CD Projekt RED извинила за проблемный запуск Cyberpunk 2077.

    CD Projekt RED извинилась за качество Cyberpunk 2077. Студия обещает все исправить

     Дмитрий Кинский |  14.12.2020

    Новый патч выйдет на этой неделе.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Известные писатели, критики и деятели индустрии советуют лучшие книги 2019 года — часть 1
    0
    14515
    Писатели, критики и деятели индустрии советуют лучшие книги 2020 года — часть 1

    В первой подборке — советы от Генри Лайона Олди, Марии Галиной и других.

    1
    0
    31425
    Что Dragon Age 4 нам готовит: разбираем лор и теории о сюжете

    Четвертая Dragon Age — уже не слух, а в самом деле готовящаяся игра. Пока ждем — разбираем ее тизеры и концепт-арты. Или даже дешифруем, ведь информации в них куда больше, чем кажется.

    Петр Бормор «Враг у ворот»
    0
    88020
    Петр Бормор «Враг у ворот»

    «Ты не пойми нас неправильно, Гобо, — говорил Глеймир-как-его-там, — мы вовсе не бежим, поджав хвосты».

    По следам Одиссея: обзор ролевой игры Agon 4
    0
    87381
    По следам Одиссея: обзор ролевой игры Agon

    Игра отлично подходит для сериалов формата «загадка недели».

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 3
    0
    78379
    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом

    Новые книги Кинга, Аберкромби и автора «Марсианина», финал «Пространства».

    «Паранормальный детектив». Обзор настольной игры про экстрасенсов 2
    0
    99506
    «Паранормальный детектив». Обзор настольной игры про экстрасенсов

    Битва экстрасенсов здорового человека: авторам которой удалось совместить лёгкость привычных патигеймов с механиками настольных квестов.

    Журнал Мир фантастики
    0
    221582
    Ностальгируем по бумажным журналам в юбилейном 20-м выпуске Фантастического подкаста

    Евгений Пекло, Денис Варков и Игорь Хованский вспоминают, что мы читали в детстве, как это повлияло на нас, почему сейчас журналы закрываются одни за другим — и почему они всё ещё востребованы.

    Фантастика и фэнтези 2021: какие ещё книги выйдут? Полный список
    0
    149595
    Фантастика и фэнтези 2021: какие ещё книги выйдут? Большой список

    От Геймана и Пратчетта, Перумова и Панова, и много книг по «Звёздным войнам». Полный список составляет много десятков названий!

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить