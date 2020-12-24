Cyberpunk 2077 сравнили с Гитлером. От такой аналогии в шоке вообще все

23 декабря издание Paste Magazine опубликовало материал про Cyberpunk 2077, автор которой сравнил игру… с Адольфом Гитлером.

В колонке отмечается, что это такая же GOTY, как Гитлер был человеком года по мнению Time.

Cyberpunk 2077's multiple failures sum up everything wrong with the videogame industry. It's the game of the year in the same way Hitler was Time's Man of the Year. https://t.co/YzPUYkR7tM pic.twitter.com/0myfFtUnUC — Paste Magazine (@PasteMagazine) December 23, 2020

Разумеется, такого рода заметка вызвала бурную реакцию в интернете — в том числе у тех, кто остался недоволен качеством игры от CD Projekt RED.

Креативный директор SIE Santa Monica Кори Барлог отметил, что такие статьи — одна из главных проблем игровой индустрии.

Вот этот материал — именно то, что не так с индустрией. Мы буквально пожираем друг друга ради кликов и денег. Честно говоря, не понимаю, какого черта это больше никого не волнует.

В свою очередь, продюсер BioWare Майкл Гэмбл предложил автору представить себя на месте разработчиков.

Представьте, что вы — один из тех разработчиков, которые реально много работали над игрой (и продолжают этим заниматься до праздников), и читаете этот заголовок. Постыдитесь.

Независимый разработчик Рами Исмаил тоже отметил, что сравнение получилось откровенно неудачным.

Не хочу вас огорчать, но, возможно, проводить аналогию между плохой игрой и Гитлером — не слишком хорошая идея.

Сценарист Star Wars: Squadrons Митч Дайер на всякий случай поинтересовался, в курсе ли журналисты, что заметку увидят во всем мире.

На статью также отреагировал старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Филипп Вебер.

Я выражусь настолько мягко, насколько смогу: идите к черту. Как немец, живущий и работающий в Польше, я нахожу подобные сравнения ради остринки крайне отвратительными.

Старший геймдизайнер Анджей Завадски согласился с ним и добавил, что подобные сравнения — банальное неуважение к разработчикам.