На мобильных платформах вышла новая игра от Ice-Pick Lodge

На iOS и Android вышел новый проект студии Ice-Pick Lodge под названием «Франц». Это сюрреалистическая смесь головоломки, текстовой новеллы и тамагочи, в которой игроку нужно выстраивать отношения с некой сущностью женского пола по имени Франц, которая поселяется в телефоне после установки приложения. В ход идут выборы в диалогах, несложные загадки и даже взаимодействия с экраном вроде поглаживаний. Франц может требовать вашего внимания через оповещения в любой момент или же, напротив, решит отказаться на некоторое время от общения, не давая вам дальше продвигаться по игре. Приложение сделано в свойственном Ice-Pick Lodge криповом стиле, во многом напоминающим один из их прошлых проектов — «Тук-тук-тук». Отметим, что игра активно использует скримеры и всячески старается ломать четвертую стену, чтобы нагнать на пользователя дополнительной жути.