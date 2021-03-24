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    Находка: оригинальная версия советской фантастики «Через тернии к звёздам»

    24 марта 2021
    Кот-император
    24.03.2021
    1122
    1 минута на чтение

    Оказывается, в феврале Киностудия имени М. Горького у себя на YouTube-канале совершенно легально разместила классический советский фантастический фильм «Через тернии к звёздам». Речь идёт о первоначальной версии, разделённой на две части.

    XXIII век. В таинственных и малоизведанных глубинах Вселенной патрульный звездолет «Пушкин» обнаруживает космический корабль неизвестной землянам конструкции. Корабль мертв. Среди погибших инопланетян исследователи случайно обнаруживают искусственного человека — девушку Нийю, обладающую уникальными способностями — она может мгновенно перемещаться в пространстве, длительное время обходиться без воздуха, одним лишь мановением руки может отбрасывать от себя людей, и любые предметы…

    Первая часть

    Вторая часть

    Картина вышла в 1980 году, её поставил Ричард Викторов по сценарию Кира Булычёва. В 1982 фильм заработал Государственную премию СССР. Главные роли исполнили Елена Метелкина, Вадим Ледогоров, Улдис Лиелдидж, Елена Фадеева, Вацлав Дворжецкий, Борис Щербаков и другие.

    У фильма существует и вторая версия, которую смонтировал Николай Викторов, сын режиссёра. Он собрал из двух частей одну, обновил звуковую дорожку, восстановил цвета и переработал некоторые спецэффекты. Под нож пошли эпизоды, снижавшие динамику фильма, а также моменты, нёсшие в себе советскую идеологическую окраску. Эта версия картины вышла в 2001 году.

    По словам Кира Булычёва, оригинальный фильм должен был заканчиваться словами «Все кадры гибнущей планеты Десса сняты на планете Земля» вместо привычного «Конец». В Госкино тогда отказались от этой идеи, но в обновлённой версии фразу вернули.

    Версия 2001 года

    Кроме «Через тернии к звёздам» на канале студии можно посмотреть и другие проекты, включая старые передачи, сериалы и фильмы. Из фантастики, например, «Конёк-горбунок» 1941 года, «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1961-го и «Морозко» 1964-го.

    Спасибо за наводку «Лаборатории фантастики»

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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