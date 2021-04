Находка: шведская адаптация «Властелина колец» 1971 года

Продолжаем отыскивать самые неожиданные адаптации «Властелина колец»!

Не успели мы ещё отойти от «Хранителей» — недавно найденного советского телеспектакля 1991 года с Виктором Костецким и Валерием Дьяченко (ещё не видели? срочно навёрстывайте!), — как фанаты решили найти из недр Мории ещё одну потерянную адаптацию. На этот раз речь идёт о шведской экранизации Sagan om ringen 1971 года.

Вот, например, клип оттуда:

Sagan om ringen — телефильм в двух частях, каждая примерно по 15 минут. Картина была вдохновлена альбомом, который в свою очередь вдохновлён сагой Толкина — речь об инструментальном Music Inspired by Lord of the Rings 1970 года. Его написал знаменитый шведский музыкант Бо Ханссон, работавший в стиле инструментального прогрессив-рока. Всего он выпустил четыре альбома.

Главная особенность Sagan om ringen — игра актёров на фоне отрисованных вручную фонов. Их нарисовал Питер Линдблом.

События адаптации охватывают примерно половину «Братства кольца» и показывают Глорфинделя и Тома Бомбадила.

Это одна из немногих ранних адаптаций, которые застал при жизни писатель. Он умер в 1973 году.

Обе части англоязычный энтузиаст залил на файлообменник. Первая, вторая.

