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    Новости | Фантастические короткометражки

    Находка: шведская адаптация «Властелина колец» 1971 года

    8 апреля 2021
    Кот-император
    08.04.2021
    710
    1 минута на чтение

    Продолжаем отыскивать самые неожиданные адаптации «Властелина колец»!

    Не успели мы ещё отойти от «Хранителей» — недавно найденного советского телеспектакля 1991 года с Виктором Костецким и Валерием Дьяченко (ещё не видели? срочно навёрстывайте!), — как фанаты решили найти из недр Мории ещё одну потерянную адаптацию. На этот раз речь идёт о шведской экранизации Sagan om ringen 1971 года.

    Вот, например, клип оттуда:

    Sagan om ringen — телефильм в двух частях, каждая примерно по 15 минут. Картина была вдохновлена альбомом, который в свою очередь вдохновлён сагой Толкина — речь об инструментальном Music Inspired by Lord of the Rings 1970 года. Его написал знаменитый шведский музыкант Бо Ханссон, работавший в стиле инструментального прогрессив-рока. Всего он выпустил четыре альбома.

    Главная особенность Sagan om ringen — игра актёров на фоне отрисованных вручную фонов. Их нарисовал Питер Линдблом.

    События адаптации охватывают примерно половину «Братства кольца» и показывают Глорфинделя и Тома Бомбадила.

    Это одна из немногих ранних адаптаций, которые застал при жизни писатель. Он умер в 1973 году.

    Обе части англоязычный энтузиаст залил на файлообменник. Первая, вторая.

    Кадры

    Находка: шведская адаптация «Властелина колец» 1971 года 1 Находка: шведская адаптация «Властелина колец» 1971 года 4 Находка: шведская адаптация «Властелина колец» 1971 года 3 Находка: шведская адаптация «Властелина колец» 1971 года 2

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    Кот-император
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