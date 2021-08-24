«Ведьмак: Кошмар волка»: мультфильм, где ведьмаки — козлы

Когда неведомое лихо начинает убивать людей в лесах неподалёку от ведьмачьей цитадели Каэр Морхен, король Каэдвена отправляет ведьмака Весемира разобраться с источником опасности. Однако Весемир оказывается совершенно не готов к тому, что его находка способна поставить под угрозу само существование охотников на монстров.

Witcher: The Nightmare of the Wolf Режиссёр: Кван-Иль Хан

Роли озвучивали: Тео Джеймс, Лара Пулвер и Грэм Мактавиш

Премьера: 23 августа 2021 года

Где смотреть: Netflix

Возрастной рейтинг: 18+

Когда на Netflix объявили, что сюжет «Кошмара волка», мультфильма-приквела к «Ведьмаку», расскажет о приключениях Весемира, наставника Геральта, этот выбор всех несколько удивил. Мудрый, спокойный, молчаливый ведьмак не был похож на интересного главного героя. Однако выяснилось, что по молодости Весемир не затыкался даже во сне и вёл весьма бурную жизнь — с разудалыми пьянками, лихими аферами и, разумеется, смертельными битвами с монстрами и людьми.

«Кошмар волка» выраженно делится на три акта, причём в первом повествование попеременно ведётся в двух временных линиях. Одна рассказывает о том, как уже взрослый Весемир разбирается с лешим в каэдвенских лесах. Вторая переносит нас в прошлое персонажа и показывает, как юный и полный амбиций слуга бросает прежнюю жизнь и единственную любовь, чтобы ступить на путь ведьмака.

Во втором акте эти линии переплетаются, выставляя в новом свете словосочетание «старая любовь». На середину повествования приходится больше всего сюжетных штампов. Здесь и прячущееся в лесах чудище, которое обязательно нужно убить, и полные ненависти люди, которые считают, что лекарства порой опаснее болезни, и герой-одиночка, которому в напарники навязывают ненавидящую его волшебницу. По счастью, сюжет хотя бы не пытается развивать клише о смертельных врагах, вынужденных работать вместе, и быстро переключается на третий акт, где мы становимся свидетелями одного из самых трагических событий во всей ведьмачьей истории.

Стилистически «Кошмар волка» довольно удачно передаёт атмосферу вселенной Анджея Сапковского, но в то же время некоторые элементы канона в приквеле предстают в совершенно ином свете. Мы привыкли судить обо всех ведьмаках по Геральту — хмурому, помешанному на своём кодексе одиночке, который регулярно убивает монстров за сущие гроши и едва сводит концы с концами.

А оказывается, что во времена молодости его наставника ведьмаки были чуть ли не банальными наёмниками, которые не позволяли пресловутой морали вставать на пути к потенциальному заработку. Эти ведьмаки не трудились бесплатно, не стеснялись выбивать из клиентов проценты и премии за сложность заказа, спускали гонорары на выпивку, вкусную еду и прочие элементы роскошной жизни и переживали, что с каждым убитым монстром они становятся на шаг ближе к безработице.

Людям всегда будут нужны монстры. Ведьмак Деглан, наставник Весемира

Идея, что люди — самые страшные монстры на Континенте и в отсутствие реальных монстров быстро находят себе других врагов, переключаясь на краснолюдов, эльфов или ведьмаков, — одна из центральных во всей вселенной «Ведьмака». Но в «Кошмаре волка» на вопрос: «Кто творит новых монстров?» — даётся совершенно новый ответ.

И ответ этот весьма неприглядный. По «Кошмару волка», ведьмаки — те ещё ублюдки, и они полностью заслужили ту ненависть и презрение, с которым к ним относятся все остальные. Сценарист Бо де Майо в открытую говорит, что они не стеснялись жульничать, убивали не только монстров, но и собственных клиентов, а порой и вовсе нанимались обычными головорезами.

Когда сюжет доходит до одного из самых спорных моментов всего мультфильма — сцены, где ведьмаки бросают безоружных новобранцев посреди полного монстров болота и спокойно уходят пьянствовать обратно в Каэр Морхен, — такой поступок выглядит совершенно в их стиле. Но абсолютно не укладывается в характер ведьмаков школы Волка, какими мы их видели в играх и книгах Анджея Сапковского. Чего-то подобного можно было бы ожидать от представителей школы Змеи или Кота, но чтобы Волки… В отдельно взятом «Кошмаре волка» такой сюжетный поворот смотрится свежо и необычно, но в целом он лишает вселенную огромной доли драмы. Сложно сопереживать терзаниям Геральта, если знаешь, что отвратительная репутация ведьмаков полностью заслуженна.

При этом именно с драмой у «Кошмара волка» всё обстоит неплохо — сценаристы воспользовались продолжительностью жизни ведьмаков и развили на её основе удивительно красивую и трагичную любовную историю, которая, к сожалению, не может закончиться хорошо.

Ещё одно достоинство «Кошмара волка» — роскошная анимация. За производство мультфильма отвечала студия Mir («Легенда о Корре», «Смерть Супермена», Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge), и с ней мир «Ведьмака» предстал во всей своей мрачной красоте. Анимация придаёт происходящему зрелищности и динамичности, ведьмаки двигаются плавно, эффектно и сверхъестественно быстро, но впечатление несколько портит неоправданная жестокость. Практически с первых кадров на экран выплёскиваются буквально литры крови, причём зачастую жестокие сцены не несут никакого сюжетного смысла — их нельзя объяснить ничем, кроме попытки шокировать зрителя.