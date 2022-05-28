«Чип и Дейл спешат на помощь»: злая сатира на Голливуд и дети Гайки

В конце мая на сервисе Disney+ вышел «Чип и Дейл спешат на помощь» — неожиданно смешной и смелый по нынешним временам фильм, высмеивающий голливудскую страсть к ремейкам и перезапускам и при этом довольно бережно обращающийся с первоисточником. «Мир фантастики» делится впечатлениями от просмотра одного из самых оригинальных фильмов этого года.

Чиппендейл 9-9

Когда в сети только появились первые анонсы полнометражного «Чипа и Дейла», публика отреагировала довольно скептически: неужели нам нужен очередной перезапуск диснеевской классики? В Disney к проекту явно тоже отнеслись снисходительно — как ещё объяснить тот факт, что авторы фильма получили настолько большую свободу действий?

Фильм попал в нужные руки. Режиссёр Акива Шаффер — сценарист шоу Saturday Night Live и участник комик-труппы The Lonely Island, он снял трогательную и умную комедию «Зависнуть в Палм-Спрингс» и остроумную пародию на музыкальные байопики «Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся». Одну из главных ролей озвучил его бессменный партнёр по The Lonely Island Энди Сэмберг — вы можете помнить его по всё тому же «Палм-Спрингс», а также в роли детектива Перальты в комедийном сериале «Бруклин 9-9». Ну а сценарий написали частые партнёры Шаффера Даг Мэнд и Дэн Грегор, наиболее известные по комедийному ситкому «Как я встретил вашу маму».

Кто подставил бурундука Дейла

Первое, что нужно понимать о новом «Чипе и Дейле», — это вовсе не ремейк и не перезапуск мультсериала. В этой версии реальности мультяшные персонажи живут бок о бок с обычными людьми, и парочка бурундуков — не настоящие спасатели, а лишь телевизионные актёры, сыгравшие спасателей в том самом сериале, который мы видели в детстве. В общем, как в фильме «Кто подставил кролика Роджера», только без классовой ненависти между мультяшками и обычными людьми. Кролик Роджер, к слову, мелькает в фильме в коротком камео.

Тридцать лет назад «Спасателей» собирались продлить на четвёртый сезон. Однако Дейл, устав играть роль «второго банана» при Чипе, покинул сериал и согласился на главную роль в новом телевизионном проекте «Дейл Два Нуля» — очевидной пародии на фильмы о Бонде. Без Дейла «Спасателей» тут же закрывают, но ему не удаётся почувствовать себя главным героем — «Дейл Два Нуля» умирает ещё на стадии пилота.

Теперь, тридцать лет спустя, Дейл делает себе модную трёхмерную подтяжку, мечтает перезапустить «Спасателей» и разъезжает по конвентам. Однако особой популярностью он не пользуется — посетители по большей части игнорируют одинокого бурундука. Дейлу приходится коротать время в сопровождении других «неудачников» — Тигры, Стрёмного Соника и Люмьера из «Красавицы и чудовища».

Чип же завязал с актёрской карьерой и заделался страховым агентом. Он получает неплохие деньги, коллекционирует таблички «Работник месяца» и каждый вечер после работы спешит домой к любимой собаке. Но тут старого товарища героев похищают, а полиция с самого начала заходит в тупик. Бурундуки понимают, что кроме них пропавшей мультяшке рассчитывать не на кого, и пускаются на поиски.

Дружба и сатира

Прежде всего, «Чип и Дейл» — это трогательная история о двух друзьях детства. Пути их давно разошлись из-за того, что они не успели вовремя поговорить, но герои до сих пор остаются друг для друга ближе всех в мире. Тридцать лет они практически не пересекались, но благодаря чрезвычайному случаю поняли то, что все остальные и так понимали, — вместе бурундуки сильнее.

Далее на первый план выходит довольно остроумная сатира на нравы современного Голливуда. Да, авторы сами делают очередной перезапуск, но, во-первых, они прекрасно понимают, что делают, и относятся к этому с соответствующей иронией, а во-вторых — удачно над этим шутят. Например, Чип терпеть не может перезапуск «Элвина и бурундуков» и считает, что уважающим себя мультяшкам не пристало исполнять рэп.

А когда Чип прогуливается по бульвару в самом начале фильма, увиденные им постеры выглядят один другого краше. Чего стоят только «Мистер Даутфайр» с Мерил Стрип в главной роли, «Детский форсаж» и, наконец, главный хит года — блокбастер «Бэтмен против Инопланетянина». «Ну ладно, этот выглядит заманчиво», — признаёт бурундук… и берёт понравившуюся ему картину в аренду для вечернего просмотра. Судя по тем эмоциям, что он испытывает во время просмотра, фильм действительно получился неплохим.

Комедия и мухомыши

На втором уровне «Чип и Дейл» работает просто как отличный комедийный фильм со множеством пасхалок, шуток и визуальных гэгов. Как и в «Кролике Роджере», создатели «Чипа и Дейла» заполучили в свои руки не только персонажей оригинального мультсериала, но и огромное количество других — как принадлежащих Disney, так и нет. Помимо уже упомянутых Люмьера, Стрёмного Соника и Тигры, в кадре мелькают Шрек, Флаундер, Балу, Скелетор, Хи-Мен, Пумба, Баттхед и Скрудж Макдак.

При этом персонажи часто занимаются не тем, чего от них ждёшь. Балу поёт в джаз-бэнде, эльф Добби снимается в рекламе Gucci, Гридо играет в теннис против Салациуса Крамба, а динозавры из «Парка юрского периода» объединились в группу и лабают рок-н-рёв. И это Шаффер ещё жаловался, что на многих персонажей, которых создатели хотели задействовать, не удалось получить права.

Авторы шутят надо всем. В мире Чипа и Дейла устраивают подпольные бои маппетов, а главными злодеями считаются пиратские студии, выпускающие мокбастеры со слегка изменёнными названиями типа «Спагетти-псы», «Красавица и проклятый человек-пёс» и «Маленькая леди-рыба». А одно из самых презираемых мест города — так называемая Зловещая долина, куда ссылают жертв неудачной компьютерной анимации Роберта Земекиса и героев одного из самых спорных фильмов современности — киноадаптации мюзикла «Кошки».

Некоторые шутки понравятся не всем. К примеру, всеобщее возмущение вызвала новость о том, что после закрытия мультсериала Гаечка вышла замуж за… Вжика и родила ему целых 42 мышемуха! Тут надо лишний раз напомнить, что герои полнометражки — это не герои всеми любимого мультсериала, а лишь актёры, которые их якобы сыграли. Поэтому совершенно нормально, что в кадре мультсериала Гаечка строила глазки Чипу с Дейлом, а в «реальной» жизни вышла замуж за другого. Что же касается самой возможности подобной связи… а никого не смущает, что в этом фильме нарисованные персонажи живут бок о бок с людьми? По крайней мере, Гаечка и Вжик относятся к одному виду — виду мультяшек!

Сейчас я достану диаграмму и всё вам покажу. *смеётся* Если серьёзно, это одна из самых странных шуток фильма, и я рад, что она добралась до финальной версии. Лично у меня был такой же вопрос. Как вообще будут выглядеть их дети? Даже в мультфильме между Чипом и Гайкой есть флирт, и ты думаешь: «Бурундуки и мыши не могут спариваться!» Я задавался этим же вопросом, когда смотрел «Черепашек-ниндзя». «Почему они флиртуют с Эйприл О’Нил? Что они, *****, сделают, они же черепахи!» Дэн Грегор, сценарист

Драма и несерьёзность

В основе некоторых шуток лежат совсем несмешные истории. В Голливуде было слишком много актёров, прославившихся благодаря одной роли и всю жизнь пытавшихся напомнить о ней или получить вторую. Столь же печальна и история детей-актёров, которые стали никому не нужными, стоило им только вырасти. А история мультяшек, подсевших на вызывающий привыкание пахучий сыр и влезших в долги, чтобы платить за него, и вовсе не нуждается в пояснениях. Всем понятно, что сыр здесь подразумевает куда более опасные вещества.

Все эти качества делают «Чипа и Дейла» совсем не детским фильмом. В первую очередь полнометражка предназначена для тех, кто вырос на оригинальном мультсериале и с тех пор успел повзрослеть. Вместе с тем в остальном фильм остаётся довольно детским — детективный сюжет оказывается весьма условным, и даже драма в отношениях главных героев подаётся маленькими порциями, словно для того, чтобы не отвлечь зрителя от очередной шутки или пасхалки. Впрочем, подобная несерьёзность в какой-то мере выглядит как фишка фильма. Когда ближе к финалу сюжет принимает совсем уж клишированный поворот, действующие лица первыми отмечают избитость этого штампа.