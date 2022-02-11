NBC нашла постановщицу для пилота новой версии «Квантового скачка»

Знакомьтесь, режиссёр Хелен Шейвер. Недавно она снимала сериалы «Уборщица. История матери-одиночки» и «Станция одиннадцать», а теперь её позвали снять первую серию новой версии научно-фантастического сериала «Квантовый скачок».

Напомним, канал NBC потихоньку возрождает культовое шоу. Действие новой версии, согласно синопсису, развернётся спустя 30 лет после того, как доктор Сэм Беккет шагнул в квантовый ускоритель и исчез без следа. Сериал расскажет историю новой команды, которая должна будет возобновить проект и разгадать тайну машины и человека, который её создал.

От успеха пилота зависит то, будет NBC заказывать полноценный первый сезон.

Скотт Бакула, сыгравший главного героя, знает о перезапуске, но пока не подтвердил участие в проекте.