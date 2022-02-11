NBC нашла постановщицу для пилота новой версии «Квантового скачка»

Знакомьтесь, режиссёр Хелен Шейвер. Недавно она снимала сериалы «Уборщица. История матери-одиночки» и «Станция одиннадцать», а теперь её позвали снять первую серию новой версии научно-фантастического сериала «Квантовый скачок».
Напомним, канал NBC потихоньку возрождает культовое шоу. Действие новой версии, согласно синопсису, развернётся спустя 30 лет после того, как доктор Сэм Беккет шагнул в квантовый ускоритель и исчез без следа. Сериал расскажет историю новой команды, которая должна будет возобновить проект и разгадать тайну машины и человека, который её создал.
От успеха пилота зависит то, будет NBC заказывать полноценный первый сезон.
Скотт Бакула, сыгравший главного героя, знает о перезапуске, но пока не подтвердил участие в проекте.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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