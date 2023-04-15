Неожиданно, но приятно: продолжение «Футурамы» выйдет этим летом на Hulu

Comicbook опубликовал официальный пресс-релиз, согласно которому легендарный сериал «Футурама» возвращается на экраны спустя 10 лет с завершения последнего сезона. Возрождённый мультсериал стартует на стриминговом сервисе Hulu уже этим летом.

Это будет полноценное продолжение сюжета мультфильма — новый, восьмой сезон. Основная часть актёров озвучки оригинальной «Футурамы» вернётся к своим ролям. Всего в сезоне будет 20 эпизодов, а точная дата выхода пока неизвестна.