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    Новости

    Неожиданно, но приятно: продолжение «Футурамы» выйдет этим летом на Hulu

    15 апреля 2023
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    15.04.2023
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    Продолжению «Футурамы» быть — оно выйдет этим летом на Hulu!

    Comicbook опубликовал официальный пресс-релиз, согласно которому легендарный сериал «Футурама» возвращается на экраны спустя 10 лет с завершения последнего сезона. Возрождённый мультсериал стартует на стриминговом сервисе Hulu уже этим летом.

    Это будет полноценное продолжение сюжета мультфильма — новый, восьмой сезон. Основная часть актёров озвучки оригинальной «Футурамы» вернётся к своим ролям. Всего в сезоне будет 20 эпизодов, а точная дата выхода пока неизвестна.

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