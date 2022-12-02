Netflix отменил хоррор «Клуб полуночников» после первого сезона

Netflix решил закрыть хоррор «Клуб полуночников», над которым работал создатель «Полуночной мессы» и «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган.
Сериал получил хорошие отзывы от критиков и зрителей, но в чартах стримингового сервиса он продержался всего три недели.
Ранее Майк сообщал, что ведет переговоры с Netflix о продлении «Клуба полуночников», так как шоу изначально было рассчитано на несколько сезонов.
Теперь же Флэнаган вместе со своим давним творческим партнером Майком Трейси заключил эксклюзивный многолетний контракт с Amazon на производство сериалов.
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