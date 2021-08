Netflix выпустил первый трейлер мультсериала от автора «Книги жизни»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер анимационного сериала под названием Maya and the Three.

Сюжет разворачивается в мифическом мире, где магия реальна и правят четыре королевства. А в центре внимания храбрая и бойкая принцесса-воительница Майя, которая отправляется в путешествие, чтобы победить богов, спасти человечество и исполнить древнее пророчество.

Над мультсериалом работает Хорхе Гутьеррес, создатель «Книги жизни». А главную героиню озвучивает Зои Салдана («Стражи галактики»).

Maya and the Three выйдет этой осенью — точной даты пока нет.