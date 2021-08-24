Netflix выпустил первый трейлер мультсериала от автора «Книги жизни»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер анимационного сериала под названием Maya and the Three.
Сюжет разворачивается в мифическом мире, где магия реальна и правят четыре королевства. А в центре внимания храбрая и бойкая принцесса-воительница Майя, которая отправляется в путешествие, чтобы победить богов, спасти человечество и исполнить древнее пророчество.
Над мультсериалом работает Хорхе Гутьеррес, создатель «Книги жизни». А главную героиню озвучивает Зои Салдана («Стражи галактики»).
Maya and the Three выйдет этой осенью — точной даты пока нет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Наши комиксы
Комикс: Захват движенийДайте уже Серкису «Оскар»!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.