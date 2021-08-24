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    Netflix выпустил первый трейлер мультсериала от автора «Книги жизни»

    24 августа 2021
    24.08.2021
    436
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    Netflix опубликовал первый тизер-трейлер анимационного сериала под названием Maya and the Three.

    Сюжет разворачивается в мифическом мире, где магия реальна и правят четыре королевства. А в центре внимания храбрая и бойкая принцесса-воительница Майя, которая отправляется в путешествие, чтобы победить богов, спасти человечество и исполнить древнее пророчество.

    Над мультсериалом работает Хорхе Гутьеррес, создатель «Книги жизни». А главную героиню озвучивает Зои Салдана («Стражи галактики»).

    Maya and the Three выйдет этой осенью — точной даты пока нет.

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