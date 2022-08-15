Nexstar покупает контрольный пакет акций канала The CW

Корпорация Nexstar Media Group объявила о покупке 75% контрольного пакета акций телеканала The CW (или The CW Network) у Paramount Global и Warner Bros. Discovery.
Переговоры о сделки начались еще полгода назад, а завершить ее должны до конца текущего квартала.
В распоряжении Paramount и Warner Bros. Discovery останется по 12,5% акций. Также они продолжат производить контент для телеканала.
Для Nexstar сделка позволит увеличить ценность компании для акционеров, выйти за пределы новостей и увеличить свое присутствие на рекламном рынке.
Марк Педовиц останется на должности генерального директора The CW. Но пока неизвестно, какие изменения произойдут с каналом после покупки.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Мода и фантастика: киберпанк, космос и супергерои в фантазиях модельеров
Чем пахнет в трюме звездолёта? Или как описывать невозможное
Советские и российские фильмы ужасов: от «Вия» до «Гоголя»
Читаем волшебный рассказ Нила Геймана «Сказание о странствующем рыцаре»
Настоящий каменный век: какой была жизнь первобытных людей
-
Наши комиксы
Комикс: Забыть всё«Вспомнить всё» по-нашему.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.