Nexstar покупает контрольный пакет акций канала The CW

Корпорация Nexstar Media Group объявила о покупке 75% контрольного пакета акций телеканала The CW (или The CW Network) у Paramount Global и Warner Bros. Discovery.

Переговоры о сделки начались еще полгода назад, а завершить ее должны до конца текущего квартала.

В распоряжении Paramount и Warner Bros. Discovery останется по 12,5% акций. Также они продолжат производить контент для телеканала.

Для Nexstar сделка позволит увеличить ценность компании для акционеров, выйти за пределы новостей и увеличить свое присутствие на рекламном рынке.

Марк Педовиц останется на должности генерального директора The CW. Но пока неизвестно, какие изменения произойдут с каналом после покупки.