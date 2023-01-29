Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер

Телеведущий и учёный Николай Дроздов попал в больницу после падения у своего дома в Москве. Его госпитализировали с переломом восьми рёбер. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на его соседа Константина Мирошника.

Композитор Дмитрий Дунаев, друг Дроздова, рассказал о самочувствии зоолога изданию «Звезда», опровергнув первые новости о крайне тяжелом состоянии Дроздова:

Ни в какую реанимацию его не определяли, он был в палате интенсивной терапии. И то только потому, что врачи переживали, чтобы у него не были повреждены какие-то органы… Оказалось, что нет, ничего не повреждено — только ребра.

Супруга телеведущего Татьяна поделилась, что Дроздов упал на её дне рождения. Сейчас он под наблюдением врачей и идёт на поправку, но ему предстоит длительный период реабилитации.